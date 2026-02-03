Itt már megint karcolnak!

Igen, Skóciában élő szerzőnk, Fekete Valér Sior továbbra is szünet nélkül karcol. Szembejön egy izgalmas, jól használható felület, és már ott is van rajta a karc. Akinek jó a humorérzéke, nem bosszankodik, nem szitkozódik, hanem felvidul.
2026-02-03 06:00:00 CET
Igen, Skóciában élő szerzőnk, Fekete Valér Sior továbbra is szünet nélkül karcol. Szembejön egy izgalmas, jól használható felület, és már ott is van rajta a karc. Akinek jó a humorérzéke, nem bosszankodik, nem szitkozódik, hanem felvidul.