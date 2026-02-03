Itt már megint karcolnak!

graffiti;karikatúrák;

2026-02-03 06:00:00 CET

Igen, Skóciában élő szerzőnk, Fekete Valér Sior továbbra is szünet nélkül karcol. Szembejön egy izgalmas, jól használható felület, és már ott is van rajta a karc. Akinek jó a humorérzéke, nem bosszankodik, nem szitkozódik, hanem felvidul.

Már csak azért is, mert ezekért a művekért nem kell elvándorolnia valamilyen elegáns galériába, és gerjesztenie magában a nagy élményt. Ezek spontán, odavetett karcrajzok, beleépülnek a mindennapokba.