Értelmetlen tortúra

Január közepén ismét lezárult a plusz egy év óvoda kérvényezésének határideje, ismét szülők tízezrei stresszelték végig az ünnepeket azért izgulva, hogy az Oktatási Hivatal engedélyezze gyerekük iskolakezdésének halasztását. A kormány még 2020-ban szigorított a szabályokon, azóta minden augusztus 31-ig a hatodik évét betöltött gyerek köteles iskolába menni, ez alól csak azok kapnak felmentést, akiknek a szülei ezt kérvényezik a hivatalnál, az pedig megadja számukra az engedélyt. Korábban ehhez elég volt az óvodapedagógusok és a szülők közös döntése, ma egy hivatalnok olvasgatja a beadott kérvényeket, és dönt úgy, hogy soha nem látta a gyereket. Amennyiben kétségei támadnak, a pedagógiai szakszolgálathoz küldi a gyereket vizsgálatra, újabb izgalomnak téve ki az ovisokat és szüleiket.

A Szülői Hang civil közösség által működtetett, a témára specializálódott Facebook-csoport szülői beszámolóinak tanusága szerint teljesen kiszámíthatatlan és esetleges, kiket hívnak be erre a vizsgálatra. Előfordul, hogy januárban született gyerekek simán megkapják a halasztást, de augusztusban koraszülöttként világra jött ovist inkább megvizsgálnak, mielőtt engedélyezik a plusz évet. Van, akinél a lelki tényezők is elégséges indoknak számítanak, másoknál orvosi és szakértői papírok sokasága sem elég. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legtöbb gyerek végül maradhat oviban (2025-ben 24 124 kérelemből 1094 kérelmet utasítottak el), és a beszámolók szerint a szakszolgálati vizsgálatokon figyelembe veszik a szülők kérését és véleményét.

Éppen ezért tűnik teljesen feleslegesnek az egész hercehurca, ami nem csak a gyerekeket és szülőket viseli meg, de az egyébként is túrterhelt szakembereket és az OH megfogyatkozott állományát is. Lapunk múlt augusztusban írta meg, hogy a hivatal létszámkrízissel küzd, csak a tavalyi első félévben 120 dolgozó mondott fel, a maradók viszont most túlórázhattak eleget – sok szülő az éjjeli órákban kapta meg az OH válaszát a kérvényére.

Mégsem ezek azok az okok, ami miatt a hat évvel ezelőtti intézkedés nagy esélyekkel pályázik a Fidesz legértelmetlenebb és legkárosabb oktatási intézkedésének címére (bár a verseny nagyon nagy). Ennek következtében az elmúlt években gyerekek ezrei kerültek éretlenül az iskolarendszerbe, ami jól látszik abból, hogy az első osztályosok között van a legtöbb évismétlő, ez a szám csak 2024-ben például 4300 volt. Egyetlen év alatt ennyi kisgyereknek tört meg már a kezdetekkor az önbizalma, a lelkesedése, az iskolába és a tanulásba vetett hite. Nem elrugaszkodott azt gondolni, hogy nagy részük hátrányos helyzetű, akiknek a szülei nem rendelkeztek elég információval arról, milyen előnyökkel járhatna még egy év óvoda, hogyan kell a kérvényezés bürokratikus útvesztőjében eligazodni, és nem is kapták meg ehhez a segítséget.

Másról sem hallunk hónapról hónapra, mint a csökkenő népességről és arról, milyen fontosak lennének a gyerekek a társadalom szempontjából. A rendszer sokakat mégis már a startvonalnál cserben hagy. És ez sokkal nagyobb baj, mint a szülőknek okozott álmatlan éjszakák.