Nem kell börtönbe mennie a polgármesternek, akinek a gyerekei negyedáron jutottak hozzá önkormányzati földekhez

polgármester;hűtlen kezelés;felfüggesztett börtönbüntetés;

2026-02-03 14:10:00 CET

Lényegében 'majd a fél önkormányzat segített neki ebben, de ez sem indokolt letöltendő szabadságvesztést.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség indítványának megfelelően a Pécsi Ítélőtábla két vádlott vonatkozásában helybenhagyta a polgármester gyermekeinek önkormányzati földek áron aluli értékesítésében részt vevőkkel szembeni másodfokú ítéletet - közölte a vádhatóság egy keddi tájékoztatásában.

Felidézték, hogy a Siófoki Járásbíróság felmentette a hűtlen kezelés bűntettének vádja alól a Somogy vármegyei település korábbi polgármesterét, két képviselőjét és jegyzőjét. Ők a vád szerint 2020-ban részt vettek abban, hogy az önkormányzat egy korlátozottan forgalomképes földterületet szabálytalanul és áron alul értékesített a polgármester gyermekeinek, ezzel több mint 14 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az önkormányzatnak.

Az ítélet ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be. A Kaposvári Törvényszék az ítéletet megváltoztatta, és mind a négy vádlottat bűnösnek mondta ki jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében. Eszerint a polgármester vádlott egyetértésével a jegyző készítette elő azt a döntést, amit a korlátozottan forgalomképes ingatlan áron aluli értékesítéséről hoztak a képviselő vádlottak. Ezzel mindannyian megszegték az önkormányzati vagyon kezelésével kapcsolatos kötelezettségüket. Az adásvételről szóló döntés miatt az érintett képviselők tettesek, a polgármester és a jegyző pedig bűnsegédei a bűncselekménynek. Valamennyiüket felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Az ítélet az egyik képviselő vonatkozásában jogerős lett, a másik három vádlott felmentésért fellebbezett.

A Pécsi Ítélőtábla, mint harmadfokú bíróság a keddi döntésével az ítéletet a polgármester és a másik képviselő tekintetében helybenhagyta, a jegyző büntetését pedig pénzbüntetésre enyhítette.