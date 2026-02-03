Súlyosan bántalmazhatta a fóti gyermekotthon igazgatója az egyik neveltet

feljelentés;gyermekbántalmazás;Fóti gyermekotthon;Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság;

2026-02-03 07:38:00 CET

A gyermeket kórházba szállították, ekkor mondta azt, hogy a férfi megverte.

Felfüggesztették a fóti gyermekotthon vezetőjét, miután egy kórházba került gyerek azt állította, az igazgató bántalmazta. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feljelentést tett és belső vizsgálatot rendelt el - hangzott el az RTL híradóban.

A férfit egyszer már felfüggesztették, azzal gyanúsították, hogy egy autista fiút bántalmazott. A nyomozás tisztázta, a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt. Most azonban az egyik ott dolgozó ismerőse a csatornának azt mondta, az egyik gyereket megverték. Az áldozat a kórházban úgy nyilatkozott, hogy az igazgató bántalmazta. Az intézmény ezt követően hivatalból feljelentést tett. Úgy tudni, hogy a rendőrök már voltak a gyermekotthonban. Többek közt elfoglalták azt a szervert, amin a kamerafelvételek vannak, azonban pont erről a napról hiányoznak a felvételek.

Úgy tudni, hogy a gyermeket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben ápolják. Az RTL megkeresésére azt írták, hogy harmadik félnek egyetlen beteg állapotáról sem áll módjukban felvilágosítást nyújtani. A férfi korábban a Szőlő utcai javítóintézet oktatási vezetője volt, évekig dolgozott az azóta letartóztatott ottani igazgató közvetlen munkatársaként - néhány éve a vezetői posztot is megpályázta.

A felfüggesztett igazgatót telefonon utolérte a csatorna, de nem akart nyilatkozni.