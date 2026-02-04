Ukrajnának még várnia kell az EU-s pénzre, csak az a baj, hogy már nem sokáig tud

Európai Unió;hitel;Ukrajna;szabályok;fegyvervásárlás;

2026-02-04 13:37:00 CET

A nemzeti ipari érdekek miatt az EU tagállamai egyelőre nem tudtak megállapodnia azokról a részletes szabályokról, mire költheti Ukrajna az EU által biztosított kölcsönt. Az ukrán költségvetés tavasszal már nagy bajba kerülhet, de a tagállami kormányok alkotta Európai Unió Tanácsában akadoznak a tárgyalások.

A 2025 decemberi az EU-csúcson a tagállamok közül 24-en megállapodtak, hogy készek továbbra is támogatni Ukrajnát. 2026-2027-ben összesen 90 milliárd euró kölcsönt vesz föl az EU - igaz, Magyarország, Csehország és Szlovákia úgy döntöttek, nem vállalnak anyagi szolidaritást a megtámadott országgal. Harmincmilliárddal az ukrán állami költségvetést segítenék, míg 60 milliárd a hadsereg szükségleteit fedezné. Ez a megoldás azután született, hogy nem sikerült dűlőre jutni az EU-ban befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról.

Ahhoz, hogy Ukrajnának utalják érkezzen a támogatás első részletét, a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is rá kell bólintania a részletszabályokra. A legnagyobb kérdés, hogy az Ukrajnának adott hitelből milyen fegyvereket lehessen beszerezni. Amíg egyes tagországok nagyobb szabadságot adnának abban, mit vehet az ukrán hadsereg, mások - a leghangosabban Franciaország - azt várnák el, hogy ha van az EU-ban gyártott fegyver az adott típusból, Ukrajna csak innen származó eszközökre költse a pénzt.

Bár Franciaország sem kételkedik abban, hogy vannak olyan amerikai légvédelmi eszközök, amelyeknek nincs uniós alternatívája, érvelésük szerint ha már az EU állampolgároknak kell majd a jövőben visszafizetni a hitelt, a lehető legnagyobb részben az uniós iparnak menjen a pénz.

Ezzel például a Storm Shadow hosszú hatótávolságú, levegőből indítható cirkálórakéta az Egyesült Királyságban gyártott verzióját nem vehetnék meg, csak a Franciaországban gyártott, SCALP nevű változatot.

A legutóbbi, hétfő esti nagyköveti tárgyalásokról francia diplomaták úgy nyilatkoztak a brüsszeli Morning Post Europe hírlevélnek, hogy ők nem az Egesült Királyság kizárását szeretnék elérni, csak azt, hogy a britek is szálljanak be a költségekbe. Korábban ők saját büdzséjükből támogatták Ukrajnát ilyen rakétákkal, ha most az uniós adófizetők állnák ezt a cechet, az nem lenne igazságos – mondták.

Hasonló viták folytak arról az 150 milliárd eurós uniós hitelről is, amivel az EU a tagállamok védelmi beszerzéseit támogatná. A SAFE névre keresztelt programban előírás, hogy a beszerzések legalább kétharmadának uniós cégektől kell érkeznie. Ebből a programból Magyarországé lehet az egyik legnagyobb összeg, akár 16,2 milliárd euró - jelenleg az Európai Bizottság vizsgálja a magyar kormány által benyújtott tervet. Ősszel folytak tárgyalások Nagy-Britannia csatlakozására a SAFE programhoz - hiszen a védelmi ipara jelentősen össze van nőve a kontinentális cégekkel -, ám akkor nem sikerült megállapodni. London szerint túl sokat kért az EU, a Bizottság szerint pedig London pénzügyi ajánlata volt komolytalan.