Hiába kommunikálja az Orbán-kormány sikerként, továbbra is sereghajtó a magyar minimálbér

Európai Unió;Eurostat;minimálbér;

2026-02-05 05:55:00 CET

A 11 százalékos emelés ugyan a legmagasabb volt idén Európában, ám a hazai minimálbér még így is a negyedik legalacsonyabb összeg - derül ki az Eurostat 2026 eleji összehasonlításából.

Idén januárban 11 százalékkal emelkedett a minimálbér, ami így bruttó 322 500, nettó 214,6 ezer forint lett. Ez utóbbi összeg viszont olyan alacsonynak tűnik, amely - a kormány minden büszkén kommunikációja ellenére - első ránézésre is kevés a megélhetéshez.

Sajnos ezt támasztja alá az uniós statisztikai hivatal összehasonlító vizsgálata is. A 11 százalékos emelés a legmagasabb volt idén Európában - sok cég nehezen is tudja kigazdálkodni annak költségeit –, ám a hazai minimálbér még így is a negyedik legalacsonyabb összeg - derül ki az Eurostat 2026 eleji összehasonlításából.

Az uniós statisztikai hivatal szerint ugyanis nominálisan így 838 euróra jön ki a hazai minimálbér 2026 januári összege, ami sokkal jobb, mint az egy évvel ezelőtt mért 707 eurós minimálbér, amely tavaly még a harmadik legalacsonyabb volt az EU-ban. A magyar minimálbér euróban számított növekedését nem csak 11 százalékos emelés, hanem a forint euróval szembeni 6,5 százalékos erősödése is támogatta.

Az Eurostat szerint az EU 27 tagállamából 22-ben van minimálbér, Dánia, Olaszország, Ausztria, Finnország és Svédország nem alkalmazza ezt szociális intézkedést – igaz fejlettségnél fogva egyik sem szorul rá. Ezen országokban ha lenne is minimáljövedelem lényegesen magasabb lenne az átlagnál – így a Magyarország lista végi helyezését ez sem befolyásolja.

Tehát januárban a magyar minimálbér 838 euró volt, Romániában 795, Lettországban 780 és legalacsonyabb fizetés Bulgáriában volt januárban, ahol a minimálbér 620 euró volt.

Az Eurostat összesítése szerint további négy tagállamban volt még a legkisebb jövedelem 1000 euró alatt: Észtországban (886 euró), Szlovákiában (915 euró), Csehországban (924 euró) és Máltán (994 euró). A környező országok közül meg kell említeni

a horvát 1050 eurós fizetést, a lengyelek 1139 euróját, illetve Szlovénia 1278 eurós minimálbérét, amely lényegesen meghaladja hazai 838 eurós hazai adatot.

A lista élén Luxemburg (2704 euró), Írország (2391 euró), valamint Németország (2343) áll. Utóbbiak közel háromszorosai a magyar összegnek - ami sokat megmagyaráz a német munkaerőpiac vonzerejéből.

Az némileg szépít a helyzeten, hogy az Eurostat elvégezte az eltérő árszínvonalból eredő különbségek kiigazítását is. Így vásárló egységekben (PPS) számolva a magyar minimálbér már csak a hetedik legalacsonyabb volt januárban, megelőzve többek közt Csehországot és Máltát is.