Kisiklott és felrobbant egy benzinszállító vonat Oroszországban

Oroszország;benzin;robbanás;vasútállomás;

2026-02-04 22:04:00 CET

Akkora volt a detonáció, hogy több tíz kilométerről is látni lehetett.

Kisiklott és felrobbant egy benzint szállító tehervonat a délnyugat-oroszországi Micsurinszk pályaudvarán - írta meg a Meduza az orosz állami vasút tájékoztatása nyomán.

Az előzetes jelentések szerint a balesetben személyi sérülés nem történt, de a környéket hatalmas robbanás rázta meg. A helyszínre tűzoltókat és mentővonatokat riasztottak, a vasúti közlekedés az állomáson szünetel.

Az ukrán UNN-re hivatkozva a hvg.hu azt írta, mintegy 30 benzinnel töltött tartálykocsi siklott ki. A robbanás akkora volt, hogy több tíz kilométeres távolságból is látni lehetett a füstöt.

Ukrán Telegram-csatornák arról írtak, hogy dróntámadás érte az állomást, de ezt hivatalosan senki nem erősítette meg.