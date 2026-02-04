Kisiklott és felrobbant egy benzinszállító vonat Oroszországban

Kisiklott és felrobbant egy benzint szállító tehervonat a délnyugat-oroszországi Micsurinszk pályaudvarán - írta meg a Meduza az orosz állami vasút tájékoztatása nyomán.
Az előzetes jelentések szerint a balesetben személyi sérülés nem történt, de a környéket hatalmas robbanás rázta meg. A helyszínre tűzoltókat és mentővonatokat riasztottak, a vasúti közlekedés az állomáson szünetel.
Az ukrán UNN-re hivatkozva a hvg.hu azt írta, mintegy 30 benzinnel töltött tartálykocsi siklott ki. A robbanás akkora volt, hogy több tíz kilométeres távolságból is látni lehetett a füstöt.
Ukrán Telegram-csatornák arról írtak, hogy dróntámadás érte az állomást, de ezt hivatalosan senki nem erősítette meg.
Russian fuel train explosion this afternoon in Tambov Oblast, some local channels report sabotage. pic.twitter.com/aTHQYtg7we— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 4, 2026