Fotókat közöltek Jeffrey Epstein haláláról

Egyesült Államok;öngyilkosság;haláleset;Jeffrey Epstein;

2026-02-04 18:48:00 CET

Az állítólagos öngyilkossága körül akadnak kérdőjelek.

Korábban nem látott fotókat hoztak nyilvánosságra a néhai szexuális ragadozó Jeffrey Epsteinről, közvetlenül a halála utáni pillanatokból - számolt be róla a BBC.

A 20 képet egy nyilvánosságra hozott FBI-jelentés részeként tették közzé, amely Jeffrey Epstein őrizetben bekövetkezett haláláról szól, valamint csatoltak egy boncolási és belső börtöndokumentumot is. Mint ismert, a meglehetősen befolyásos kapcsolatokkal rendelkező férfi kiskorúak szexuális kereskedelme és összeesküvés miatt állt volna bíróság elé, a tárgyalása előtt, 2019. augusztus 10-én azonban hivatalosan öngyilkos lett. Ezt követően hamar elterjedt a pletyka, miszerint nem olyan biztos, hogy saját kezével vetett véget az életének. Ennek több alapja is volt, ügyvédei eleve vitatták az önkezűséget, s az sem segített a kételyek eloszlatásában, hogy amikor 2025-ben az amerikai Igazságügyi Minisztérium közzétett egy kamerafelvételt, alátámasztandó az öngyilkosságot, kiderült, hogy az anyagot módosították, a felvétel 2 perc 53 másodperce hiányzott, miközben az FBI azt állította, nyers felvételről van szó.

Az újonnan nyilvánosságra hozott, „Jeffrey Epstein halálának kivizsgálása” című FBI-jelentést megtekintették a BBC tényellenőrei, eszerint több fotón Epstein látható hordágyon fekve, miközben az orvosok megpróbálják újraéleszteni. A fotók 2019. augusztus 10-i keltezésűek, helyi idő szerint 6 óra 49 perces időbélyeggel, körülbelül 16 perccel azután, hogy eszméletlenül találták a cellájában. A fotók helye nem egyértelmű, de Epsteint 6:39-kor egy közeli kórházba szállították, ahol halottnak nyilvánították. Három kép elviekben már itt készült. Készült közeli fotó a szexuális bűnelkövető nyakáról, amelyen sérülések nyomai voltak láthatók. A nyilvánosságra hozott dokumentumok Epstein boncolásáról is tartalmaznak részleteket, emellett csatoltak egy pszichológiai jelentést is a mentális állapotáról az öngyilkosság előtti napokban.

Jeffrey Epstein állítólag már bő két héttel korábban, 2019. július 23-án is megpróbálta megölni magát, emiatt megfigyelés alá helyezték, ugyanakkor azzal vádolta cellatársát, egy gyilkossággal vádolt volt rendőrt, Nicholas Tartaglionét, hogy megpróbálta megölni. Másnap pedig egy pszichológusnak már arról beszélt, hogy nem áll szándékában öngyilkosságot elkövetni, „őrültség lenne” eldobnia magától az életét. „Túl elkötelezett vagyok az ügyem mellett ahhoz, hogy feladjam, van egy életem, és vissza akarok térni a régi életemhez” - jelentette ki július 25-én.

A börtönigazgató azt javasolta, hogy Epsteint ne tegyék magánzárkába és 30 percenként nézzenek rá, illetve „bejelentés nélküli köröket” is tartsanak. Cellatársát azonban a halála előtti napon szabadon engedték, emellett börtöndokumentumok szerint augusztus 9-én éjjel a börtönőrök elmulasztották a hajnali 3 és 5 órára tervezett ellenőrzéseket, sőt, a körlet kamerarendszere sem működött. Jeffrey Epstein holttestét a személyzet által végzett reggeli ellenőrzéskor találták meg.