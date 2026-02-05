Gulyás Gergely: Van információ antifa támadásról, védik is a berlini magyar nagykövetséget

kormányinfó;

2026-02-05 11:34:00 CET

Sajtóhírek szerint Németországból érkezhettek jelzések, hogy a magyar külképviseletek veszélybe kerülhetnek antifa támadások miatt – hangzott el a PestiSrácok felvetése. Gulyás Gergely megerősítette, hogy van erről információjuk, védik is a berlini magyar nagykövetséget. A miniszter szerint antifasisztának lenni szabad, de ártatlan járókelőket viperákkal véresre verni elfogadhatatlan, mindegy, milyen ideológia nevében történik. Emmanuel Macron francia elnök bejelentésére reagálva, miszerint zajlanak az előkészületei egy orosz-európai tárgyalásnak, Gulyás francia külügyi hintapolitikáról beszélt a Hajlandóak Koalícióján belül. Szerinte egyedül a franciák a Hajlandóak Koalícióján belül azok, akik néha felvetik, hogyha bármilyen szerepet szeretne játszani az EU a béketeremtésben, akkor a kommunikációs csatornákat ki kell nyitni. Az Orbán-kormány érdeklődve várja a fejleményeket a tárgyalásokról.