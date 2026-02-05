Vitézy Dávid: Kudarcba fulladt az ősszel kiírt HÉV-járműtender, Lázár János 114 milliárd forint kárt okozott Magyarországnak

Lázár János;Vitézy Dávid;tender;HÉV;járműbeszerzés;uniós pénzek;

2026-02-05 11:19:00 CET

A fővárosi Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy tudja, hogy kudarcba fulladt a tavaly ősszel bejelentett HÉV-járműbeszerzési tender.

„114 milliárd forint kárt okozott Magyarországnak Lázár János – kudarcba fulladt az ősszel kiírt HÉV-járműtender, elbukja Magyarország az erre elnyert uniós forrást a szerencsétlenkedés miatt!” – közölte Vitézy Dávid csütörtökön a Facebook-oldalán.

A fővárosi Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője posztjában arról számolt be, hogy eredménytelen lett a tavaly ősszel bejelentett HÉV-járműbeszerzési tender. Úgy tudja, hogy egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett az 54 darab új HÉV-vonat beszerzésére kiírt közbeszerzésre, így az eljárás teljes egészében megbukott.

„Már a tender kiírása után jeleztem nyilvánosan: az eljárás hibás, szakmailag és jogilag alkalmatlan. Problémás műszaki kialakítás, kevés ajtó, rossz műszaki koncepció, hiányzó előzetes típusengedély, súlyos jogi kockázatok. A teljes vasúti járműipar is pontosan ugyanezt gondolta, ami végül oda vezetett, hogy senki nem adott be érvényes ajánlatot” – írta a politikus.

Vitézy Dávid információi szerint a szentendrei HÉV járműcseréjére 114 milliárd forint uniós forrás állt rendelkezésre, amelyet 2029-ig lehetett volna felhasználni, de a kudarcos tender miatt nem lehet már lehívni és időben elkölteni, elestünk ettől az összegtől.

Hozzátette: „A HÉV-tender kudarca után már végképp nem maradt kérdés a miniszter alkalmasságát illetően, önmagában emiatt le kellene mondania – de persze Lázár kapcsán ezt gyakorlatilag mindennap le lehetne írni mostanában.”

Tavaly november elején írtunk arról, hogy újra nekifut a HÉV-járműbeszerzésnek az Orbán-kormány – kicsit kisebbet, kicsit gyengébbet, de legalább jóval drágábban vennék, cserébe akkori reményeik szerint gyorsan. Lázár tavaly májusban még abban bízott, hogy az első járművek 2027-ben megérkeznek. Hegyi Zsolt MÁV vezérigazgató aztán később már jóval óvatosabban fogalmazott, azt ígérve, hogy 2029-re kell megérkeznie az első 18 járműnek a megrendelni szándékozott 54-ből. Nem véletlenül ragaszkodik ehhez a dátumhoz: a beszerzést részben uniós forrásból valósítják meg, amelynek felhasználási határideje 2029 vége.