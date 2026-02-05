Hableány-katasztrófa: Elkezdődött az új elsőfokú büntetőper, ismét meghallgatják a 26 tanút és a szakértőket

bíróság;büntetőper;hajókatasztrófa;Hableány;Viking Sigyn;

2026-02-05 14:30:00 CET

Az eljárást a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni. A Viking Sigyn kapitánya nem ismerte el bűnösségét és nem kívánt vallomást tenni.

Megkezdődött a Hableány kishajó dunai katasztrófája ügyében indult büntetőper új elsőfokú tárgyalása csütörtökön a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az eljárást a fellebbviteli bíróságként eljáró Fővárosi Ítélőtábla határozata szerint a korábban eljáró bíró elfogultsága miatt kell megismételni. A megismételt tárgyaláson a vádlott nem ismerte el bűnösségét és nem kívánt vallomást tenni.

A megismételt büntetőperben eljáró Kovács Ervin bíró a tárgyalás kezdetén a határozatot ismertetve közölte:

az új eljárásra azért van szükség, mert a 2022. június 21-i tárgyalást követően tett bírói megnyilvánulások ellentétesek a pártatlanság követelményével, azok megalapozzák a bíró kizárását.

A korábbi elsőfokú bíró ugyanis akkor azzal, hogy a tárgyalást követően az ügyésznek – a vádlott és a védő távollétében – kifejtette a bizonyítás menetére és a bizonyítékok értékelésére vonatkozó álláspontját, megsértette az eljárási feladatok megoszlásának elvét, a pártatlanság követelményét, így tőle az ügy elfogulatlan megítélése nem várható. Az elfogult, kizárt bíró eljárását orvosolni kizárólag a korábban hozott elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésével lehet – mondta a bíró.

A Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én a Margit híd közelében nekiütközött a Hableány sétahajónak, és elsüllyesztette. A kishajón 35-en utaztak: 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. Hét turistát sikerült kimenteni, 27 áldozat holttestét megtalálták. A szállodahajó ukrán kapitányát a PKKB 2023. szeptember 26-án a vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, és 6 évre eltiltotta vízi jármű vezetésétől.

A vádirat szerint a vádlott a Viking Sigyn szállodahajó kapitányaként 2019. május 29-én az esti órákban egyedül vezette a hajót. Amikor elérte a Margit híd előtti vízszakaszt, a vádirat szerint legalább 5 percig nem a hajó vezetésére koncentrált. Ez idő alatt a Viking Sigyn összeütközött a Hableány sétahajóval, majd maga alá gyűrte azt. A balesetben 27-en haltak meg, egy ember pedig eltűnt.

Az ügyészség a vádlottat halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével és segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével vádolta.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2023. szeptember 26-án halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétsége miatt 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte és 6 évre eltiltotta a vízi járművezetéstől a vádlottat, azonban

ezt az ítéletet a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította.

A megismételt tárgyaláson a vádlott nem ismerte el bűnösségét és nem kívánt vallomást tenni.

Az ügyészség – mivel a törvényszék nem adott konkrét iránymutatást a megismételt eljárásra –

a korábbi elsőfokú tárgyaláson megjelent 26 tanú ismételt meghallgatását, valamint a szakértők idézését is kérelmezte.

A védelem képviselője is szükségesnek látta a „valósághű tényállás megállapítása” érdekében a tanúk és szakértők meghallgatását és fenntartotta a korábban, az előkészítő ülésen benyújtott, erre vonatkozó védői indítványát.

A bíróság helyt adott a tanúk és szakértők meghallgatására vonatkozó indítványoknak, majd a bíró ismertette a vádlott korábban tett vallomásait. Kovács Ervin bíró ezután közölte, a büntetőper március 17-én tanúmeghallgatásokkal folytatódik.