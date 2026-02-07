Két vonat is belehajtott egy üresen álló autóba Isaszeg és Pécel között

vasút;vonat;MÁV;ütközés;Pécel;pótlóbusz;isaszeg;

2026-02-07 09:41:00 CET

Emiatt pótlóbuszos közlekedésre és felborult menetrendre kell készülni a vonalon.

Pécel és Isaszeg között szünetel a vonatforgalom hatósági helyszínelés és műszaki mentés miatt, ezért a Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely vonalon pótlóbuszos utazásra, hosszabb eljutási időkre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon közlekedő járatokra kell számítani szombat hajnaltól várhatóan több órán keresztül - közölte oldalán a Mávinform.

Hajnalban egy utasokat nem szállító szerelvény ütközött egy Pécel és Isaszeg közötti, Isaszegi úti átjáróban üresen veszteglő személygépkocsival. Az autó az ütközéskor az ellenkező irányból érkező, Gödöllőről a Keleti pályaudvarra 4:37-kor továbbindult InterRégió vágányára került, így az is beleütközött. Ennek következtében a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt mindkét vágányon szünetel a forgalom Pécel és Isaszeg között. A balesetkor a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett. Az elsődleges információk alapján nem történt személyi sérülés.

A gödöllői H8-as HÉV-en, a 169E buszokon és az M2 metrón (Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között), továbbá a környéken közlekedő VOLÁN-járatokon is elfogadják a vasúti menetjegyeket. A Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon a feláras vonatok helyjegy nélkül is igénybe vehetők. Az Agria és a Mátra InterRégiók csak Gödöllő-Eger, illetve Gyöngyös között közlekednek. A Miskolc felé, illetve felől közlekedő Tokaj, Hernád-Zemplén InterCityk Hatvan állomáson fordulnak vissza Miskolc irányába. Az InterCityk helyett a Keleti pályaudvar és Hatvan között közlekednek pótlóbuszok, amelyek a két állomás között nem állnak meg. A személyvonatok helyett Pécel és Gödöllő között közlekednek pótlóbuszok.