Emiatt pótlóbuszos közlekedésre és felborult menetrendre kell készülni a vonalon.
A kigyulladt melléképületben ketten voltak, egy ember könnyebb füstmérgezéssel ki tudott jönni.
Elhitette vele, hogy szerelmes és elképesztő hazugságokra hivatkozva szedett ki belőle egy csomó pénzt.
Borzasztó körülmények között tengődtek a jószágok a Pest megyei településen.
A jármű vezetője olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Az áldozatra testvére és annak felesége támadt rá, hiába próbált menekülni a döfések elől.
Egy férfi pedig súlyos sérüléseket szenvedett a vasárnap reggel történt balesetben.
Súlyosan bántalmaztak Isaszegen egy hatvanéves nőt, az életveszélyes sérülések okozásával gyanúsított férfit elfogták - közölte a rendőrség péntek este a police.hu oldalon.
Négy gyermek és egy felnőtt sérült meg annak a balesetnek a következtében, amely 10 óra 35 perckor történt a Pest megyei Isaszeg külterületén – közli honlapján a rendőrség.
Vizsgálat indult a bűncselekménnyel gyanúsított isaszegi tanár ügyében - közölte a Klebelsberg Központ szerdán.
Elgázolt egy kerékpárját toló középkorú férfit a tehervonat Isaszegen szombat délután - közölte Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Elszállítják és egy kijelölt helyen megsemmisítik az Isaszegen csütörtök délelőtt talált gránátot. A környék lezárását feloldották - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje.
Megfékezték az Isaszeg és Nagytarcsa között egy lovardában szerda délután keletkezett tüzet - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője este.
Belerohant egy áruház kerítésébe egy személyautó szerda délelőtt Isaszegen, a balesetben egy ember megsérült - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője.
Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy nő, amikor tűz ütött ki egy isaszegi családi házban hétfőre virradóra - írja a Hír24.