Belső vizsgálat indul a veszprémi kórházban, ahonnan nyílt állkapocstöréssel elküldték a kétfarkúak aktivistáját

Veszprém;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;Csolnoky Ferenc Kórház;

2026-02-07 11:22:00 CET

Veszprémben nem tartották szükségesnek a beavatkozást, Ausztriában, Sankt Pöltenben azonban szinte azonnal megoperálták.

Belső vizsgálat indul a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban azt követően, hogy nyílt állkapocstöréssel elküldték a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik aktivistáját - közölte a Telex érdeklődésére az intézmény.

A férfi arról számolt be, hogy december 24-én este egy családi vita során hozzátartozója megütötte, ezért a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba ment, ahol CT-vizsgálat többszörös arccsont- és nyílt állkapocstörést igazolt. Befektették, de közölték vele, hogy szájsebészet csak másnap lesz, majd reggel mégis azt mondták, nincs szükség műtétre, hazamehet, és december 29-re hívták vissza konzultációra. Zárójelentést nem kapott, orvossal nem találkozott, ezért visszatért Ausztriába, ahol egyébként él, de az állapota romlott, így a bécsújhelyi kórházban jelentkezett. Ott a CT ismét nyílt, műtétet igénylő törést mutatott, ezért december 25-én este Sankt Pöltenbe irányították át. Másnap reggel 8:30-kor megoperálták, kétórás beavatkozás után megfigyelésre, majd kórterembe került, és december 29-én engedték haza részletes utasításokkal. Ugyanezen a napon kapta meg a veszprémi kórház zárójelentését is, amely szerint a sebeit ellátták, műtétet nem tartottak indokoltnak, ezért bocsátották el.

A veszprémi kórház tájékoztatása szerint a vizsgálat kiterjed a betegdokumentációk teljes körű ellenőrzésére, valamint az ellátásban részt vevő munkatársak meghallgatására és nyilatkoztatására is. Hangsúlyozták: az intézmény minden szükséges intézkedést megtesz a tények tisztázása érdekében. További információkat az adatvédelmi szabályokra hivatkozva nem közöltek.