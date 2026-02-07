Hiánycikk lett Magyarországon egy 30 ezer embernek fontos gyógyszer, a helyettesítő terméket sem érdemes keresni

Magyarország;gyógyszerhiány;NNGYK;

2026-02-07 09:05:00 CET

Az NNGYK szerint az úgynevezett felszabadítási eljárás húzódik el.

December közepe óta nem lehet kapni az esszenciális tremor kezelésében alkalmazott egyik alapvető gyógyszert - írja a hvg.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint a a felszabadítási eljárás (amelyben a felelős személy értékeli és megállapítja, hogy a termék megfelel az előírt gyógyszerminőségnek) húzódik el, ugyanakkor a helyettesítő termékről elismerte, hogy nem érhető el, míg egy harmadik gyógyszert nagykereskedőtől lehetne megrendelni. A Pharmindex adatbázisa alapján a Huma-Pronol nevű gyógyszer december 17-től hiánycikk, ugyanakkor ilyenkor általában több hét szükséges ahhoz, hogy a gyógyszer a patikákból is elfogyjon. A portál összesen 11 fővárosi gyógyszertárban érdeklődött. Ilyen helyzetben a bevett eljárás szerint a gyógyszerészeknek helyettesítő készítményt kell javasolniuk, amely ebben az esetben a Propranolol Akadimpex. Ám gyorsan kiderül, hogy ez is hiánycikk.

Az NNGYK tájékoztatása szerint a Huma-Pronol esetében a forgalmazó 2026. február 20-ig meghosszabbította a bejelentett termékhiány időtartamát, amelyet nem minőségi hiba, hanem a felszabadítási eljárás elhúzódása indokol. Korábban több dátum, például a január 30. és február 10. is megjelent az online felületeken,. hogy a hiány mikor érhet véget. A hatóság megerősítette, hogy a helyettesítő készítmény nem elérhető, ugyanakkor a forgalomba hozatali engedélyét nem vonták vissza. Megoldásként jelezték, hogy nagykereskedői kérelemre engedélyezték a PROPRANOLOL WZF 40 MG TABLETKI (50x) beszerzését, amely jelenleg is rendelhető nagykereskedőkön keresztül. A gyógyszertárakban egyik helyesen sem ajánlották fel alternatív megoldásként, és azt tanácsolták, hogy kisebb települések patikáiban érdemes érdeklődni, ahol még előfordulhat Huma-Pronol.

Szakértők becslése szerint Magyarországon körülbelül 30 ezer ember él esszenciális tremorral. Az állapot jellemzője a felső végtagok szimmetrikus, kétoldali remegése, amely elsősorban mozgás közben jelentkezik, míg nyugalmi helyzetben általában nem tapasztalható. Egyes betegeknek nem csak a keze, de a feje is remeg, amely az „igen-igen” vagy a „nem-nem” jellegű mozgások formájában válik láthatóvá.