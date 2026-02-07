„Szétszurkállak!” – Videón, ahogy késeléssel fenyegeti a Tisza Párt aktivistáit egy férfi Budapesten

fenyegetés;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-07 11:24:00 CET

Az sem zavarta, hogy ámokfutását egy kisgyerek is látja.

Alpári módon fenyegette meg erőszakkal a Tisza Párt aktivistáit egy férfi Budapesten - derül ki az ellenzéki párt elnöke által szombaton közzétett videóból.

A péntek este rögzített felvételeken az illető közölte, hogy van nála kés „meg minden”, majd ezt követően hitet tett Orbán Viktor politikája mellett. „Rák egye ki a gyomrotokat... gyere ide te kurva, gyere ide! (...) vagy megbaszlak” - kiabálta, miközben elment mellette édesanyjával egy kisgyerek, aki ránézett a magából kivetkőző férfire. Ezt követően közölte, hogy „szétszurkálja” a Tisza Párt aktivistáit.

Magyar Péter a látottakat úgy kommentálta, hogy szerinte ide vezet az orbáni gyűlöletkeltés. Posztjá azzal zárta, elvárja a rendőrségtől, hogy indítson eljárást a fenyegető ellen.