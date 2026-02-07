Szabotázsakció Olaszországban: Bologna mellett felgyújtottak egy vasúti váltót a téli olimpia első napján

vasút;Olaszország;szabotázs;szándékos gyújtogatás;

2026-02-07 16:14:00 CET

Eddig senki nem vállalta a felelősséget az incidensért. A vasúti közlekedés nem állt le, de fennakadások vannak.

Az olasz rendőrség szerint feltehetően gyújtogatók okoztak károkat a Bologna környéki vasúti infrastruktúrában - idézi a Reuters az olasz rendőrségi bejelentést.

Az incidens a téli olimpiai játékok első teljes napján súlyos fennakadásokat okozott a vonatközlekedésben.

A tűz egy váltót rongált meg, és elszakította azokat az elektromos kábeleket, amelyek a vonatok sebességének érzékeléséhez szükségesek. Emiatt Olaszország egyik legforgalmasabb vasúti csomópontján akár kétórás késések is előfordultak a nagysebességű, az Intercity- és a regionális járatoknál. Egy rendőrség szóvivő szerint a tűzeset „feltehetően szándékos volt”, de eddig senki nem vállalta a felelősséget. A terrorelhárítás egységei is a helyszínen vizsgálják az esetet.

A tűz a Bologna-Velence vasútvonalat érintette, de továbbgyűrűző hatásai a Bologna-Milánó közötti forgalomban és az Adria felé vezető útvonalakon is fennakadásokat okoztak.

Milánó a téli olimpia egyik vendéglátója Cortina mellett, amely Velencéből vonattal is megközelíthető. A 2024-es párizsi nyári olimpia idején szabotőrök a francia TGV nagysebességű vasúthálózatot vették célba: az ország több pontján végrehajtott hajnali támadások az ünnepélyes megnyitó előtt okoztak közlekedési káoszt.

Az olasz állami vasúttársaság, a Ferrovie dello Stato közölte: a fennakadások ellenére a vonatforgalom nem állt le, a járatok továbbra is közlekednek.