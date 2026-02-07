Orbán Viktor újra Washingtonba utazik Donald Trumphoz

Magyarország;Orbán Viktor;Egyesült Államok;találkozó;Donald Trump;Béketanács;

2026-02-07 14:09:00 CET

A magyar miniszterelnök a Béketanács alakuló ülésén vesz részt.

Orbán Viktor két hét múlva tartandó washingtoni útján ismét találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, amikor a Béketanács alakuló ülését tartják az amerikai fővárosban. Ezt a magyar kormányfő jelentette be szombaton egy kérdésre adott válaszban a Digitális Polgári Körök (DPK) szombathelyi gyűlésén.

Az Axios pénteki információja szerint a Béketanács alakuló ülését 2026. február 19-én tartják Washingtonban, hivatalosan a Gázai övezet újjáépítéséről fog szólni.

Az ENSZ alternatívájának szánt, leginkább diplomáciai látványpékségnek számító Béketanácsot 2026. január 15-én indították útnak Donald Trump égisze alatt.

Orbán Viktor a legutóbb 2025. november 7-én tett washingtoni látogatást, a z akkori Donald Trumppal folytatott tárgyasokon azonban hangzatos bejelentések ellenére érdemi döntés született, Magyarország átmeneti kibúvót kapott az oroz energiacégeket sújtó amerikai szankciók alól, a Mol pedig megvehette az orosz tulajdonrészt a szerb NIS-ben.