Iskolai korrupció Magyarországon: jelenleg öt büntetőeljárást folytat a rendőrség

Vesztegetés, hűtlen kezelés, drog.

Jelenleg öt esetben folytat büntetőeljárást a rendőrség tankerületi központokat és iskolákat érintő korrupciós ügyekben – tudta meg a Népszava. Tavaly januárban még kilenc olyan ügyben zajlott nyomozás (például hivatali visszaélés, sikkasztás, hűtlen kezelés miatt), amelyekben oktatási intézmények, tankerületi központok voltak érintettek. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) lapunknak küldött mostani válasza szerint négy esetben döntöttek a nyomozás megszüntetéséről. Szerettük volna megtudni, hol tartanak a még folyamatban lévő nyomozásokkal, illetve a lezárt eljárások hogyan végződtek, de további tájékoztatást a nyomozások érdekeire hivatkozva nem kaptunk.

Az ORFK-t két konkrét üggyel kapcsolatban is kérdeztük: az egyikben a Belső-Pesti Tankerületi Központ volt érintett, itt 2024 áprilisában vették őrizetbe a központ akkori gazdasági vezetőjét vesztegetés és más bűncselekmények alapos gyanúja miatt. Később az is kiderült Tóth Endre, a Momentum parlamenti képviselőjének érdeklődésére, hogy

a volt gazdasági vezetőt a korrupciós és anyagi visszaéléssel kapcsolatos ügyek mellett kábítószer-birtoklás miatt is letartóztatták,

a tankerületi központ hivatali helyiségében saját fogyasztás céljából tartott kábítószert.

Egy másik ügyben a Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatója az érintett, akit 2024 decemberében hallgatott ki a rendőrség sikkasztás és hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt. Vezetői megbízását 2024. december 13-án vonta vissza a Belügyminisztérium. A férfi addig a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöki tisztségét is betöltötte, illetve mind a mai napig Sonkád község Fidesz-KDNP-s polgármestere. Az ORFK-tól egyik üggyel kapcsolatban sem kaptunk további, bővebb tájékoztatást.

Több más ügyről is lehetett tudni: a Békéscsabai Tankerületi Központnál 2024 januárjában indult nyomozás sikkasztás gyanúja miatt, a Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatóját 2024 szeptemberében menesztették hasonló okból. Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárjával szemben is.