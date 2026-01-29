Új pozíciót kapott Marosi Beatrix, aki polgári engedetlenség miatt sorra rúgta ki a gimnáziumi tanárokat

tanárok;kirúgás;kollégium;Marosi Beatrix;Belső-Pesti Tankerületi Központ;

2026-01-29 05:50:00 CET

Egy kollégiumot vezet.

Már nem dolgozik a Belső-Pesti Tankerületi Központnál Marosi Beatrix, a központ korábbi szakmai vezetője, akinek a neve azt követően vált ismertté, hogy 2022 őszén, megbízott tankerületi igazgatóként öt pedagógust - köztük a Tanítanék Mozgalom képviselőit, Törley Katalint és Palya Tamást - azonnali hatállyal elbocsátott a VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból arra hivatkozva, hogy polgári engedetlenségi akciókban vettek részt és több tanórájukat sem tartották meg. Ugyanígy járt a tankerülethez tartozó Vörösmarty Mihály Gimnázium és az Eötvös József Gimnázium egy-egy tanárával szemben is.

Marosi Beatrix jelenleg a Közép-Pesti Tankerületi Központhoz tartozó, XIV. kerületi József Attila Középiskolai Kollégiumot vezeti, kollégiumigazgatói megbízását tavaly augusztusban vette át Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkártól és Hajnal Gabriellától, a Klebelsberg Központ elnökétől. Megbízatása 2030. augusztus 15-ig szól. A kollégium weboldalán található, Marosi Beatrix által megfogalmazott leírásban az olvasható, hogy a József Attila Kollégium tanulólétszám szempontjából közepes nagyságú, 120 férőhelyes intézmény, jelenleg 20-25 iskola tanulóit fogadják. A kollégiumban pedagógusok segítik a tanulókat: van korrepetálás, felzárkóztatás, tanulószoba és csoportfoglalkozás. Marosi Beatrix szerint a pedagógiai programot úgy alakították ki, hogy „egyszerre maradjanak fent a hagyományok, az évezredes értékek”, de korszerű, versenyképes tudást is adjanak a tanulóiknak.

A Marosi Beatrix által még 2022-ben kirúgott tanárok később bírósághoz fordultak, mert jogtalannak érezték azonnali elbocsátásukat. A tárgyalásokon többször szerették volna meghallgatni Marosit, de az esetek többségében betegségre hivatkozva nem jelent meg a tárgyalóteremben. Egy alkalommal, amikor ott volt, a bírónak rendre kellett utasítania tiszteletlen hangneme miatt. A per során meghallgatták Fazekas Csabát, a Kölcsey Ferenc Gimnázium akkori igazgatóját is, aki egyebek mellett arról beszélt, az iskola életében sokkal több nehézséget okozott a kirúgott szaktanárok hiánya, mint a pedagógusok tiltakozó akciói. Néhány hónappal később Fazekas Csaba újra benyújtott igazgatói pályázatát a tankerület és a Belügyminisztérium sem támogatta.

A volt tankerületi vezetővel szemben 2022-ben plágiumgyanú is felmerült, ami a Kodolányi János Főiskolán 2013-ban leadott diplomamunkáját érintette. Az intézmény vizsgálata azonban csak arra jutott, hogy elévülés miatt nincs hatáskörük a szakdolgozat teljeskörű felülvizsgálatára.