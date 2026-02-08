Oda a páros is, sima vereség az USA-tól a Davis-kupában

tenisz;

A szombati két elveszített egyes mérkőzés után Marozsán Fábián és Piros Zsombor párosban is 6:4, 3:6, 6:3-ra kikapott az amerikai Austin Krajicek, Christian Harrison kettőstől, így a magyar Davis-kupa-válogatott szeptemberi fellépésének tétje az lesz, jövőre is a Világcsoportban szerepelhetünk-e.

A magyar Davis-kupa válogatott 2-0-ás hátrányból kezdte a vasárnapot az Egyesült Államok csapata ellen a Világcsoport selejtezőjében, amelyen eldől, szeptemberben a Világdöntőért, vagy a Világcsoportban maradásért játszik majd Bardóczky Kornél együttese. Mivel szombaton előbb Piros Zsombor kikapott ki Tommy Paultól 7:6, 6:3-ra, majd Marozsán Fábiánt is legyőzte Ethan Quinn 3:6, 6:3, 7:6-ra, a szövetségi kapitánynak túl sok választása nem volt.

Bár Piros szombati izomhúzódása után remélte, rápihenhet egyes mérkőzésére, nem lehetett változtatni az eredeti terven: hogy minimális esély legyen kiharcolni a folytatást a három nyert mérkőzésig tartó összecsapáson, vállalnia kellett Marozsán Fábiánnal együtt a páros meccset a 2023-as Roland Garros-győztes Austin Krajicek és a friss Australian Open-bajnok Christian Harrisonnal szemben.

Korántsem volt már annyi néző, mint előző nap, amikor remélték, Piros Zsombor csodát tehet világranglista-22. ellenfele ellen, vagy első számú férfi teniszezőnk legyőzi a salakon kevesebb tapasztalattal rendelkező, Davis-kupa-újonc Ethan Quinnt, de a hangulat így is remek volt a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban, a magyar vezérszurkolók gondoskodtak róla, hogy játékosaink megkapják a nekik járó biztatást, és a maréknyi - nagyjából húsz fős - amerikai tábor ne tudjon kibontakozni. Bár a hazai duó már második adogatását elveszítette, rögtön utána két lehetősége is lett volna kiharcolni a bréklabdát, de a lehetőség még nem bréklabda, és a bréklabdát utána értékesíteni is kell… Ennél közelebb pedig nem kerültek ahhoz, hogy visszajöjjenek a szettbe, amit semmire hozott adogatással zártak le Harrisonék.

A második játszmában jött a fordulat: Harrison levette a baseball sapkáját, s lehet, abban volt az ereje is, minden esetre két bréklabdát is kiharcolt ezután a magyar kettős, s a másodikat be is ütötték. Utána a mieinknek fogadóként is volt újabb két lehetőségük brékelni, de nem sikerült a szettlabdákat kihasználni, így végül Piros Zsombor adogatásával hozta el a játszmát párosunk. A szünet után már nem sikerült Marozsánéknak megújulni, Krajicek, Harrison duó pedig láthatóan magasabb fokozatra kapcsolt, amit pont addig tartottak fenn, amíg kellett - egyből elléptek 2:0-ra, majd további bréklabda nélkül csordogált a szett, az amerikaiak pedig első meccslabdájukat bevágták 5:3-nál.

„Azt gondolom, megtettünk mindent, amit tudtunk, nehéz dolgunk volt, hiszen két jó játékos állt velünk szembe. A páros nem a mi területünk, de jól küzdöttünk. Nagyon más taktikát nem próbáltunk, ugyanazt játszottuk, amit Debrecenben, igyekeztünk agresszívan teniszezni. Vannak extra pillanataink, amikor elkaptunk jó párosokat, de most voltak hibák Zsombinál is és nálam is, voltak rosszabb szervagémjeink, erősebb volt ma az ellenfél” - nyilatkozta Marozsán Fábián a mérkőzés után.

Bár ezzel az USA győzött 3-0-ra, a Davis-kupa szabályai szerint a közvetítési jogok és a helyszíni nézők miatt kötelező volt még lejátszani a negyedik mérkőzést is. Bardóczky Kornél választása a világranglista 781. Füle Mátyásra esett, úgy ítélte meg, jobb állapotban van Valkusz Máténál és Fajta Péternél, valamint szerette volna látni, miként teljesít nagyközönség előtt egy top százas teniszezővel szemben, ellenfele ugyanis a 82. helyen rangsorolt Emilio Nava volt, aki végül 6:2, 6:3-ra győzte le a magyar játékost.