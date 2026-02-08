Néhány másodpercig tartott a versenye, mentőhelikopter vitte el az alpesisí legendáját a téli olimpiáról

téli olimpia;női lesiklás;Crans Montana;Lindsey Vonn;

2026-02-08 15:50:00 CET

Lindsey Vonn, a női lesiklás nagy esélyese hatalmasat esett vasárnap.

Az olimpiai és kétszeres világbajnok, a világkupa szakági pontversenyében listavezető Lindsey Vonn számára csupán másodpercekig tartott a verseny, mivel a pálya elején rosszul vette be az egyik kanyart, beakadt a válla a kapuba, elveszítette uralmát a lécei felett és hatalmasat esett. Csaknem húsz percig ápolták a havon, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba. A 41 éves versenyző súlyos térdsérüléssel állt rajthoz, ugyanis a világkupa-sorozat múlt pénteki állomásán, a svájci Crans-Montanában már esett egy nagyot. Ekkor elszakadt az elülső keresztszalagja, zúzódtak a csontjai s porcsérülést is szerzett.

Vasárnap a második versenynapon rendezik a milánói-cortinai téli olimpia egyik leginkább várt számát, a női lesiklás, illetve a magyarok is megkezdik a szereplésüket a két férfi sífutó, Büki Ádám és Kónya Ádám révén.

A női lesiklás amúgy is a legnépszerűbb versenyek közé tartozik, Lindsey Vonnra pedig különösen nagy figyelem irányult: az alpesisí amerikai legendája több mint ötéves kihagyás után tért vissza, hogy kedvenc cortinai pályáján zárja le végleg a gazdag karrierjét. Egyértelmű esélyesként várta volna a nagy napot, mivel ebben az idényben nyolc versenyen indult, abból hétszer dobogóra állhatott, kétszer győzött, de negyediknél egyszer sem szerepelt rosszabbul a világkupában.

Múlt pénteken a svájci Crans-Montanában nagyot esett és mint utóbb kiderült, teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja. A súlyos sérülés ellenére vállalta a szereplést és nemcsak teljesítette az induláshoz szükséges edzést, hanem másodjára már azt is megmutatta, hogy továbbra is a favoritok közé tartozik. Amíg pénteken még a végén kiengedve csak a 11. időt érte el, addig szombaton már harmadik lett, mindössze 37 századdal elmaradva a győztes, ugyancsak amerikai Breezy Johnsontól, aki vasárnap meg is nyerte a női alpesisízők lesiklóversenyét.