Megérkeztek a hatos lottó nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. vasárnapi tájékoztatása szerint a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:
11, 13, 21, 22, 23, 26.
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt,
5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 469 970 forint,
4 találatos szelvény 1889 darab, nyereményük egyenként 7215 forint,
3 találatos szelvény 31 930 darab, nyereményük egyenként 2625 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 2,36 milliárd forint lesz.