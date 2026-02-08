Megérkeztek a hatos lottó nyerőszámai

lottó;hatos lottó;nyerőszámok;Szerencsejáték Zrt.;

2026-02-08 20:17:00 CET

2,28 milliárd forint volt a tét.

A Szerencsejáték Zrt. vasárnapi tájékoztatása szerint a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő nyerőszámokat húzták ki:

11, 13, 21, 22, 23, 26.

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt,

5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 469 970 forint,

4 találatos szelvény 1889 darab, nyereményük egyenként 7215 forint,

3 találatos szelvény 31 930 darab, nyereményük egyenként 2625 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 2,36 milliárd forint lesz.