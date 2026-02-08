Lázár János;árverés;WC;cigányozás;Momentum;Fekete-Győr András;vécé;

Árverésre bocsátottak egy Lázár János fejéről mintázott vécékefetartót, kétmillió forintért el is kelt

Az összeget teljes egészében rászoruló diákok nyári táboroztatására ajánlották fel.

Kétmillió forintért kelt egy Lázár János fejéről mintázott vécékefetartó, amelyet Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és Lőcsei Lajos, az ellenzéki párt alelnöke, roma országgyűlési képviselője bocsátott árverésre – közölték a politikusok vasárnap a Facebookon. 

Az építési és közlekedési miniszter cigányokat sértő kijelentése után futótűzként terjedt az interneten, hogy valaki vélhetően 3D-nyomtatóval megalkotott egy olyan vécékefetartót Lázár János portréjával. Az alkotó ezután felajánlotta a tárgy eredeti példányát a két ellenzéki politikusnak, akik úgy döntöttek, hogy elárverezik az alkotást, és a befolyt összeget pedig felajánlják az Orsós János által alapított Dr. Ámbédkar Iskola számára.

A licit nyertese egy Angliában élő és dolgozó magyar volt, az összeget pedig teljes egészében a rászoruló diákok nyári táboroztatására ajánlották fel. „Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki beszállt a licitálásba, és azoknak is, akik külön utalással támogatták az iskolát. Külön köszönet illeti a Lázár-kefe készítőjét is, aki a zseniális ötletével és az eredeti darab felajánlásával inspirálta ezt a kezdeményezést” – tették hozzá.

Mint ismert, Lázár János nemrégiben balatonalmádi lakossági fórumán arról beszélt, ha migránsok nincsenek, és ha valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti. Az építési és közlekedési miniszter szavain sokan felháborodtak, és noha Lázár először még az őt számonkérő Magyar Péternek üzenve „tipikus libsi jóemberkedést” emlegetett, végül nyilvánosan kért bocsánatot, a Fidesz pedig azóta is kármentésben van, többször magyarázkodniuk kellett a miniszter szavai miatt. 

Bár a Fideszben sokan szőnyeg alá söpörnék a botrányt, készült felmérés, amely szerint magyarok 55 százaléka úgy látja, Lázár Jánosnak le kellene mondania a cigányokat sértő kijelentése után.

