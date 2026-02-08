Árverésre bocsátottak egy Lázár János fejéről mintázott vécékefetartót, kétmillió forintért el is kelt

Kétmillió forintért kelt egy Lázár János fejéről mintázott vécékefetartó, amelyet Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és Lőcsei Lajos, az ellenzéki párt alelnöke, roma országgyűlési képviselője bocsátott árverésre – közölték a politikusok vasárnap a Facebookon.
Az építési és közlekedési miniszter cigányokat sértő kijelentése után futótűzként terjedt az interneten, hogy valaki vélhetően 3D-nyomtatóval megalkotott egy olyan vécékefetartót Lázár János portréjával. Az alkotó ezután felajánlotta a tárgy eredeti példányát a két ellenzéki politikusnak, akik úgy döntöttek, hogy elárverezik az alkotást, és a befolyt összeget pedig felajánlják az Orsós János által alapított Dr. Ámbédkar Iskola számára.
A licit nyertese egy Angliában élő és dolgozó magyar volt, az összeget pedig teljes egészében a rászoruló diákok nyári táboroztatására ajánlották fel. „Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki beszállt a licitálásba, és azoknak is, akik külön utalással támogatták az iskolát. Külön köszönet illeti a Lázár-kefe készítőjét is, aki a zseniális ötletével és az eredeti darab felajánlásával inspirálta ezt a kezdeményezést” – tették hozzá.
Mint ismert, Lázár János nemrégiben balatonalmádi lakossági fórumán arról beszélt, ha migránsok nincsenek, és ha valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti. Az építési és közlekedési miniszter szavain sokan felháborodtak, és noha Lázár először még az őt számonkérő Magyar Péternek üzenve „tipikus libsi jóemberkedést” emlegetett, végül nyilvánosan kért bocsánatot, a Fidesz pedig azóta is kármentésben van, többször magyarázkodniuk kellett a miniszter szavai miatt.„Lázár János ominózus kijelentése még a romák elleni sorozatgyilkosságnál is jobban elérte a cigány közösség ingerküszöbét”„Ezek után nem szavazunk a Fideszre” - Nem felejtik el Lázár János sértő kijelentését a romák
Bár a Fideszben sokan szőnyeg alá söpörnék a botrányt, készült felmérés, amely szerint magyarok 55 százaléka úgy látja, Lázár Jánosnak le kellene mondania a cigányokat sértő kijelentése után.Navracsics Tibor: Ismerem Lázár Jánost, semmi nincs benne, ami a rasszizmus vagy az emberek lenézésének leghalványabb vonásait mutatnáElkészült a felmérés, a magyarok több mint fele szerint Lázár Jánosnak le kellene mondania a romákról szóló kijelentései miattOrbán Viktor bűnözőknek nevezte a Lázár János ellen tüntető cigányokat, szerinte csak félrecsúsztak a minisztere szavai