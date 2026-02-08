Árverésre bocsátottak egy Lázár János fejéről mintázott vécékefetartót, kétmillió forintért el is kelt

Lázár János;árverés;WC;cigányozás;Momentum;Fekete-Győr András;vécé;

2026-02-08 18:43:00 CET

Az összeget teljes egészében rászoruló diákok nyári táboroztatására ajánlották fel.

Kétmillió forintért kelt egy Lázár János fejéről mintázott vécékefetartó, amelyet Fekete-Győr András, a Momentum alapítója és Lőcsei Lajos, az ellenzéki párt alelnöke, roma országgyűlési képviselője bocsátott árverésre – közölték a politikusok vasárnap a Facebookon.

Az építési és közlekedési miniszter cigányokat sértő kijelentése után futótűzként terjedt az interneten, hogy valaki vélhetően 3D-nyomtatóval megalkotott egy olyan vécékefetartót Lázár János portréjával. Az alkotó ezután felajánlotta a tárgy eredeti példányát a két ellenzéki politikusnak, akik úgy döntöttek, hogy elárverezik az alkotást, és a befolyt összeget pedig felajánlják az Orsós János által alapított Dr. Ámbédkar Iskola számára.

A licit nyertese egy Angliában élő és dolgozó magyar volt, az összeget pedig teljes egészében a rászoruló diákok nyári táboroztatására ajánlották fel. „Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki beszállt a licitálásba, és azoknak is, akik külön utalással támogatták az iskolát. Külön köszönet illeti a Lázár-kefe készítőjét is, aki a zseniális ötletével és az eredeti darab felajánlásával inspirálta ezt a kezdeményezést” – tették hozzá.

Mint ismert, Lázár János nemrégiben balatonalmádi lakossági fórumán arról beszélt, ha migránsok nincsenek, és ha valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti. Az építési és közlekedési miniszter szavain sokan felháborodtak, és noha Lázár először még az őt számonkérő Magyar Péternek üzenve „tipikus libsi jóemberkedést” emlegetett, végül nyilvánosan kért bocsánatot, a Fidesz pedig azóta is kármentésben van, többször magyarázkodniuk kellett a miniszter szavai miatt.

Bár a Fideszben sokan szőnyeg alá söpörnék a botrányt, készült felmérés, amely szerint magyarok 55 százaléka úgy látja, Lázár Jánosnak le kellene mondania a cigányokat sértő kijelentése után.