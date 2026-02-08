Vadászgépeket riasztottak a Wizz Air egyik járatához, mire kiderült, hogy csak egy gyerek hülyéskedett a szülei mobiltelefonján

riasztás;Wizz Air;vadászgépek;

2026-02-08 21:14:00 CET

A Londonból Tel-Avivba tartó utasszállító gépen az egyik gyerek viccből átnevezte „terroristára” a szülei telefonján a hálózat nevét.

Gyerekcsíny miatt vadászgépeket riasztottak Izraelben a Wizz Air londoni járatához vasárnap – jelentette a repülőtéri hatóság Izraelben.

A légitársaság Londonból Tel-Avivba tartó, leszálláshoz készülődő utasszállító járatához vadászgépeket riasztottak vasárnap a Ben Gurion repülőtérre egy feltételezett biztonsági incidens miatt.

A Wizz Air W95310-es számú gépén Izraelbe tartó házaspár azt jelentette, hogy egyikük telefonján arab nyelven a „terrorista” szó jelent meg. Biztonsági fenyegetéstől tartottak, ezért a személyzet továbbította Tel-Avivba a történteket, ahonnan vadászgépeket indítottak a repülőgép elfogására.

Mint kiderült, az utaspár gyermeke tréfából átnevezte a szülei telefonján a hálózat nevét. A gép ezt követően rendben leszállt a Ben Gurion repülőtéren, az utasokat mindenesetre landolás után biztonsági ellenőrzésnek vetették alá. „Ha az utaspár betartotta volna a szabályokat, és a leszállásig repülési üzemmódban tartották volna a mobiltelefonjukat, akkor az esetre nem kerülhetett volna sor” – hívta fel a figyelmet az esetet ismertető Ynet portál.