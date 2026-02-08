Még a parlamenti választás előtt újra Magyarországra látogat az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu

Magyarország;Benjamin Netanjahu;látogatás;

2026-02-08 19:56:00 CET

A CPAC Hungary 2026 konferenciára jön. Háborús bűnök miatt kiadott nemzetközi elfogatóparancs nem akadály.

A 2026. március 21-én tartandó CPAC Hungary 2026 konferencia alkalmából újra Magyarországra jön Benjamin Netanjahu izraeli kormányfői – írja a The Times of Israel.

Benjamin Netanjahu a legutóbb 2025. április 3-án érkezett budapesti látogatásra, amelyik az első európai útja volt azóta, hogy a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság 2024. november 21-én elfogatóparancsot adott ki ellene a gázai háborúban izraeli erők által elkövetett háborús bűnök – a többi között népirtás és humanitárius katasztrófa okozása – gyanúja miatt. Bár Magyarország az ICC tagja volt, Orbán Viktor már aznap jelezte, hogy budapesti látogatásra hívja Benjamin Netanjahut, 2025. április 3-án pedig a találkozójuk előtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter be is jelentette, hogy az Orbán-kormány kilépteti Magyarországot az ICC-ből. Ebből gyorsan világhír is lett.

Az Orbán-kormány a világpolitika egyre több prominens szereplőjét próbálja budapesti útra csábítani a 2026. április 12-i parlamenti választás előtt, az Egyesült Államok nevében azonban Donald Trump elnök helyett csak Marco Rubio külügyminisztert sikerül. Egyébként Magyarország és Izrael is tagja a Donald Trump égisze alatt életre hívott Béketanácsnak, vagyis világpolitikai látványpékségnek, amelynek február 19-i washingtoni alakuló ülésén Orbán Viktor már találkozhat Benjamin Netanjahuval. Az alakuló ülés központi témája hivatalosan a gázai újjáépítés lesz.