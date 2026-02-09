Hadházy Ákos: Jól fizető állást intézett Kubatov Gábor Pakson a korábbi szekszárdi alpolgármesternek és férjének

Kubatov Gábor;Hadházy Ákos;Paks II.;

2026-02-09 10:48:00 CET

Szerinte az eset bemutatja, hány száz fideszes léhűtő él jól ott a nagy semmi felett.

Vezetői állást kért és kapott a Pakson Szekszárd korábbi fideszes alpolgármestere és férje - írja egy hétfői bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő szerint a rendőrség nyomozására hivatkozva közölte, hogy 2006 és 2019 között Szekszárdon alpolgármesterként dolgozó Haag Éva - azt követően, hogy kiesett a testületből - levelet írt Kubatov Gábor munkatársának, Kindlovits Máténak, amelyben bejelentette igényét egy igazgatói állásra Paks II-nél. A jogi igazgatói állásról lemondott, mert azt már unokaöccse töltötte be, ezért inkább a törzskari, kommunikációs vagy HR-igazgatói posztot nézte ki magának. Mindemellé férje önéletrajzát is csatolta.

Kindlovits Máté a levelet továbbította Kubatov Gábornak és Menczer Tamásnak. Végül a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, Magyar Levente értesítette a vezérigazgatót, így vették fel Haag Évát vezérigazgatói tanácsadónak. Tavaly május óta viszont a kommunikációs igazgatóságon ad tanácsokat. Férje pedig előbb osztályvezető, majd igazgató lett a „mutyigyár” Paksi Ipari Park Kft.-ben.

„Kubatov Gábornak ugyan elvileg rohadtul semmi köze nem lehetne egy épülő erőmű vállalati személyzeti politikájához, de ők senkit nem hagynak az út szélén”

- értékelt Hadházy Ákos. Megjegyezte, bár a rendőrség a történet minden elemét igazolta, azonban szerintük sem befolyással üzérkedés, sem hivatali visszaélés nem történt. „Még egyszer emlékezzünk meg róla: Pakson most csak egy nagy gödör van (egy évig azért állt a munka, mert annak is beszakadt a fala). De hány száz vagy hány ezer fideszes léhűtő él jól ott a nagy semmi fölött. Arról nem beszélve, hogy mekkora milliárdos vagyonok keletkeztek a lopásokkal” - zárta sorait az ellenzéki politikus.