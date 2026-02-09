„Az egész ország egy bűnügyi helyszín” – Elkezdődött a büntetőper, Iványi Gábort az sem érdekli, ha letöltendőt kap a NAV-razzia miatt

tüntetés;Iványi Gábor;hivatalos személy elleni erőszak;

2026-02-09 09:41:00 CET

Keresztényüldözés Magyarországon 2026-ban.

Csaknem száz ember jelent meg azon a szimpátiatüntetésen, amelyet hétfő reggel fél 9-re hirdetett meg a Politikai Üldözöttekért Alapítvány a Pesti Központi Kerületi Bíróság épülete előtt, kiállásként az első büntetőtárgyalására érkező Iványi Gábor mellett.

Mint ismert, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkészét hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszakkal (a hatóságok által használt nem egészen helyes szórend szerint csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszakkal) vádolják egy 2022. február 21-i razzia után, amelyet a NAV tartott a MET, illetve az Oltalom Karitatív Egyesület budapesti központjában, a VIII. kerületi Dankó utcában. A Központi Nyomozó Főügyészség azt állítja, hogy Iványi Gábor többedmagával ellenszegült, a 2025. novemberi bejelentés szerint a MET vezető lelkészén kívül vádat emeltek Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt parlamenti képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint két társuk ellen. Iványi Gáborra a vádhatóság két év felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte.

A KNYF azt állítja, hogy 2022. február 21-én az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Dankó utcai központjánál razziát folytatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a helyszínre pedig sem Iványi Gábort, sem a szimpátiatüntetésen megjelenő civileket és politikusokat nem akarták beengedni. A tömeg végül benyomult az épületbe, lökdösődésig fajuló vitába bocsátkozott a pénzügyőrökkel. Az ügyészség szerint az ellenzéki politikusok erőszakkal akadályozta a helyszínt biztosító pénzügyőröket jogszerű eljárásukban. Ez úgy nézett ki, hogy az iroda szűk lépcsőházában a tömeg az Iványi Gábort védő képviselőnőket a NAV-osok sorfalának nyomta. A képviselőnők egybehangzóan állítják nem történt erőszak, a szimpatizánsok kezdtek el nyomni, miattuk feszültek a kivezényelt NAV-osoknak.

Iványi Gábor hétfő reggel az összegyűlt tömegnek azt mondta, egy gonosz tréfának tartja a történteket, és nem tulajdonít neki nagyobb jelentőséget. Hozzátette, az sem érdekli, ha felfüggesztett helyett letöltendőt akarnának neki adni.

– Vannak dolgok, amelyek egy gyarmati rendszerben inkább kitüntetésnek számítanak vagy minimálisan tréfának

– fogalmazott.

Később arra kérte a jelenlévőket, hogy tegyenek meg mindent békésen a rendszer ellen a minimum az, hogy „ezeket a gazembereket” a szavazatunkkal leváltjuk. Szerinte az volt az erőszak, hogy hagyták magukat lökdösni, de idézett a vádiratból is, amely szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai csak a bűnügyi helyszínt akarták biztosítani.

Az egész ország egy bűnügyi helyszín

– mondta erről.

Amikor pontban fél 9-kor megérkezett a Markó utcába a PKKB épülete előtt, a tömeg a „Nem hagyjuk!” rigmust kezdte el skandálni. Iványi Gábor tiszteletére a tüntetésen megjelent Karácsony Gergely főpolgármester, az egyik elődje, Demszky Gábor, de Jámbor András parlamenti képviselő, Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom volt elnöke, Kiss László, Óbuda polgármestere és Hadházy Ákos parlamenti képviselő is.