Megölte a 19 éves lányát, majd magával is végzett egy magyar férfi Ausztriában

gyilkosság;Ausztria;

2026-02-09 12:55:00 CET

Egyelőre nem tudni, mi vezetett a tragédiához, csak sejteni lehet, hogy a fiatal nő betegsége miatt szánhatta magát végzetes lépésre az apa.

Megölte 19 éves lányát, majd magával is végzett egy 51 éves magyar férfi Ausztriában - írja a Kronen Zeitung.

A tragédia a Wels városához tartozó Wimpassingban történt. A rendőrség három nappal az eltűnésük bejelentése után találta meg a holttesteket. A hatóságok először a 19 éves nő lakásában tartottak helyszíni ellenőrzést, ahol rábukkantak a fiatal nő meztelen holttestére. A test előrehaladott bomlási állapotban volt, külső sérülések azonban nem látszottak rajta. Az előzetes igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség, pontosabban a nyakat ért támadás okozta.

Nem sokkal később az apa lakásában is holttestet találtak: az 51 éves férfi szintén erősen bomlott állapotban volt. Az esetében egyértelműen megállapították, hogy önkezével vetett véget életének.

A nyomozók eddigi megállapításai szerint az apa egy pontosan nem ismert időpontban - feltehetően már hetekkel korábban - lánya lakásában ölhette meg a fiatal nőt, majd közvetlenül utána saját otthonában lett öngyilkos. A Welsi Ügyészség szóvivője, Kerstin Kutsam közölte: apa és lánya az előző év december 25-én együtt tért vissza Magyarországról, a holttesteket pedig január 26-án találták meg. A boncolás a halál pontos időpontját nem tudta megállapítani.

A tragédia indítéka egyelőre nem ismert, búcsúlevelet nem találtak. A nyomozók jelenlegi feltételezése szerint a háttérben a lány betegsége vagy egészségi állapota állhatott. Az ügyészség megerősítette, hogy a fiatal nő időről időre önsértő, önmagát veszélyeztető viselkedést tanúsított, és folyamatos felügyeletre szorult. A vizsgálat azonban még nem zárult le: a kémiai és toxikológiai eredmények hiányában más személy érintettsége egyelőre nem zárható ki.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.