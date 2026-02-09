A NER csak ront a gyermekvédelem helyzetén

Magyarország;gyermekvédelem;Népszava; NER;Podcast;

2026-02-09 19:45:00 CET

A bicskei és a Szőlő utcai botrány kapcsán a gyermekvédelmi szakemberek letették az asztalra a probléma megoldásáról szóló javaslataikat, ám az Orbán-kormány módszeresen kerülte őket, és olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel rontanak a helyzeten. Podcast.

Erről is beszélget a Népszava Exit című podcastjében Göncz Kinga, volt családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter és Meleg Sándor, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnöke Pungor Andrással, a Népszava belpolitikai szerkesztőjével.

Göncz Kinga szerint az ország nagyon rosszul gazdálkodik a saját polgáraival, az emberi erőforrásnak nincs igazán értéke. Az egészségügy lerobbant, az oktatással, szociális szférával súlyos gondok vannak, kettéválik a társadalom, mély a szegénység, és nemzedékről nemzedékre öröklődik. Meleg Sándor szerint 2022-es szociális törvény módosítása jó példa arra, hogy a NER hogyan tekint a polgáraira. Eszerint mindenki saját magáért felelős.