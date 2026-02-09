Öngyilkos lett egy 19 éves fiú Várpalotán

öngyilkosság;Várpalota;eltűnés;

2026-02-09 20:11:00 CET

Eltűntként keresték, hajnali 4 órakor találták meg a holttestét egy erdőben. Az okok egyelőre nem tisztázottak.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka számolt be a Várpalota Városi Polgárőrség, hogy eltűnt egy 19 éves fiú, később pedig kiderült, holtan találták meg - írta meg a Veol.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lapot arról tájékoztatta, február 7-én 18:30-kor érkezett a bejentés hozzájuk, hogy elűnt egy személy Várpalotáról. A rendőrség, a polgárőrök, a kutyás kutatóegységek és a honvédség egész éjjel nagy erőkkel kereste az eltűntet, hőkamerás drónt is bevetettek. Végül azonban már csak a holttestét találták meg, hajnali 4 órakor, a várpalotai zsidó temetőtől északra, egy erdőben.

A lap úgy tudja, hogy a 19 éves fiú öngyilkos lett. A rendőrség az öngyilkosságok esetében általános közigazgatási rendtartás keretein belül vizsgálja az eset körülményeit.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.