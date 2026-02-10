Borús észhelyzet

A valóságot néha át kell színezni, hogy érdekes vagy elfogadható legyen. Érdekessé a színműírók, az operettisták, mesemondók tehetik, elfogadhatóvá a tanítók, gyógyítók, szülők, a másikat a rideg valóságtól óvni szándékozók, és a senkit megbántani nem akarók. Az összes többi átszínezés hazugság, kamu, mert nem a szórakoztatást vagy jóra törekvést testesíti meg, hanem éppen az ellenkezőjét. Ilyen kamukategória az autokráciában a politikai kampánybeszéd is, amellyel a gazdasági befolyással rendelkező hatalom legfőbb birtokosa további és folyamatos kormányzásra (kizsákmányolásra) törekszik, amivel az emberi elmét befolyásolva, az egészséges cselekvőképességet elfojtva, a kevésbé tanult, többségi szavazóbázisban pedig a félelmet gerjesztve, megváltóként rajzolja meg önmagát, mint a mindenhatóság megtestesítőjét. A legembertelenebb kamukategória a háború rémével való fenyegetés, az egymás torkának ugrasztás minden lehetséges platformon az álbékepártiság álcája mögé bújva.
Mire a békeharcos karneválban a bájos bohócmaszkot lekapva előbukkan Joker, és kiderül a kamubeszéd turpissága, már folyamatos küzdelemben, háborús vészhelyzetben él e lángoktól ölelt kis ország eredendően békepárti népe. Mert mindenki a békére törekszik még akkor is, ha ennek ellenkezőjéről akar meggyőzni a fent említett impérium és holdudvara, akik az ország megmentő harcosainak retorikájával őrzik a maguk számára összeharácsolt békét – azaz felhalmozott, mesés vagyonukat, ami viszont cseppet sem kamu.
1. Jelen van-e és ha igen, mit jelent az életében a háborúval való folyamatos riogatás, a disztópikus jövő (halálhörgés, siralom) felvázolása, és érzi-e magán az ezekből fakadó megtanított tehetetlenség eluralkodását?
Péterfy Gergely, író
„Szerencsére olyan országban élek, ahol a magyarországi állampártnak nincsenek óriásplakátjai és propagandamédiája. Itt, Olaszországban elképzelhetetlen ilyen mentális kútmérgezés és környezetszennyezés. Szerencsére olyan embereket sem ismerek, akikre hatással van a magyarországi propaganda. A jövő ennek ellenére sötét, de itt már nem a putyini propaganda festi sötétre. Amit a tudomány mond a globális felmelegedésről, a fajok pusztulásáról, az óceánok állapotáról, amit nyaranta és telente a saját bőrünkön érzünk – érezzük az erdőtüzek füstjét, látjuk a földcsuszamlásokat, érzékeljük a természet változását –, az viszonyt sötét jövőt jósol. Ha az emberiség nem változtat irányt, megsemmisülésbe taszítja az emberi civilizációt.”
Szalai Kriszta színésznő, aktivista