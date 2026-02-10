Leállás van az MBH-nál, szünetel az ügyintézés a bankfiókokban

Technikai hiba miatt részleges leállás van az MBH Bank rendszereiben – tájékoztatta a Mészáros Lőrinc-féle pénzintézet az Indexet.
A kormányközeli lap azt írja, hogy az elektronikus csatornák többsége – az MBH Netbank korábbi BB-verziójának kivételével – átmenetileg nem elérhető, a bankfiókokban pedig jelenleg szünetel az ügyintézés.
A bankkártyák használata ugyanakkor zavartalan, a tranzakciók az aktuális egyenleg erejéig teljesülnek. „Munkatársaink nagy erővel dolgoznak a hiba elhárításán. Az esetleges kellemetlenségért ezúton is elnézést kérünk, és köszönjük ügyfeleink türelmét” – közölte az MBH Bank.