Valentin-napi ellenőrzés-sorozatba kezd a NAV

Valentin-nap;NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;

2026-02-10 09:16:00 CET

A február közepéig tartó akció keretében a virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, valamint a vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább ellenőrzésekre.

Az adóhatóság megkezdte Valentin-napi akcióját: most a virágboltok, édesség-, illatszer- és ékszerüzletek, valamint a vendéglátóhelyek számíthatnak leginkább ellenőrzésekre – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lapunkhoz eljuttatott keddi közleményében.

A tájékoztatás szerint a február közepéig tartó, országos ellenőrzés-sorozatban főként a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgép használatát, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják a hivatal munkatársai.

„A szabálytalanul működő vállalkozások komoly kockázatot vállalnak. Aki nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, akár kétmillió forintos mulasztási bírságra is számíthat. Fontos tudni, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén is ugyanekkora bírság szabható ki, ha a bejelentés nem történik meg még a munkavégzés megkezdése előtt” – írták.

Ahol az ellenőrök igazolatlan eredetű árut találnak, ott az érintett vállalkozás az áru forgalmi értékének akár 40 százalékáig terjedő bírságot kaphat. Ennél a jogsértésnél bírságminimum is érvényes: magánszemélyeknél és egyéni vállalkozóknál legalább 200 ezer, cégeknél pedig legalább félmillió forint – hívták fel a figyelmet a közleményben.

Megjegyezték, súlyos jogsértésnél – ha a rendelkezésre álló adatok alapján kétséges, hogy a várható bírságot megfizetnék – a hivatal ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazhat, így a költségvetés védelmében, akár az árukészletet is lefoglalhatja.