Nagyteveli merénylet: körülbelül húsz kisgyerek is hallotta a lövéseket, óvónők menekítették ki őket az épületből

polgármester;támadás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-10 13:22:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint nem tudni, milyen indíttatású volt a merénylet, ezért felszólította Pintér Sándort, hogy haladéktalanul hozza nyilvánosságra az ügy részleteit.

Körülbelül húsz olyan kisgyerek is fültanúja volt az Orbán Sándor nagyteveli polgármestert érő lövéseknek, aki a Veszprém megyei község óvodájában ült – derül ki a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter Facebook-posztjából.

Mint megírtuk, Orbán Sándor kedd reggel az irodájában vált merénylet célpontjává. Magyar Pétert a Tisza Párt helyi képviselőjelöltje, Ujvári Szilvia úgy tájékoztatta, 8:30 körül egy 70 év körüli helyi lakos „Az épületben egy közös folyosón található a polgármester irodája, illetve a helyi óvoda is. Körülbelül 20 kisgyerek már bent volt, ők csak a három lövést hallották. A három lövéssel a polgármestert vette célba a merénylő.

A gyerekek természetesen megrémültek, az óvónők az ablakokon keresztül menekítették ki őket az épületből. A merénylőt az egyik önkormányzati munkatárs fogta le, ameddig kiértek a rendőrök.

Egy hölgy találta meg először a polgármestert, akit a fején és a mellkasán találtak el a gázfegyverből származó lövedékek” – írta a Tisza Párt elnöke.

Az ellenzéki párt elnöke bejegyzésében megemlítette, hogy Ujvári Szilvia – a Tisza Párt egyéni országgyűlési képviselőjelöltje Veszprém megye 4. számú választókerületében – két nappal ezelőtt találkozott a megtámadott nagyteveli polgármesterrel, akivel konstruktív megbeszélést folytattak a település és a környék jövőjét illetően. Magyar Péter szerint nem tudni, milyen indíttatású volt a merénylet, ezért felszólította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy „haladéktalanul hozza nyilvánosságra az ügy részleteit és tegyen meg mindent, hogy újra rend és béke legyen”, végezetül pedig mielőbbi gyógyulást kívánt a polgármesternek.