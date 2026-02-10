Betörtek az irodájába és rálőttek, mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni a Veszprém megyei Nagytevel polgármesterét

polgármester;Veszprém megye;lövés;gázpisztoly;

A lövéseket az a húsz gyerek is hallotta, akik a közös folyosóról nyíló óvodában tartózkodtak. Orbán Sándor polgármestert a fején és a mellkasán érte lövés, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

Gázpisztollyal lőttek Orbán Sándor polgármesterre a nagyteveli polgármesteri hivatalban – erősítette meg a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a 24 információját, az ügyben későbbre ígérve részletes tájékoztatást.

Az InfoPápa nevű oldal adott hírt arról kedden, hogy egy férfi gázpisztollyal tört be a polgármesteri hivatalba, majd többször is rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. A portál úgy tudja, a támadó három lövést adott le, és abból kettő is eltalálta a település vezetőjét, és a fejét is találat érte. Orbán Sándort mentőhelikopterrel vitték a győri kórházba, de nincs életveszélyes állapotban, a támadót a rendőrök elfogták.

A támadásról Magyar Péter is írt a Facebook-oldalán a Tisza Párt helyi képviselőjelöltjére, Ujvári Szilviára hivatkozva. E szerint egy 70 év körüli férfi kedd reggel fél 9-kor hatolt be a polgármesteri hivatalba, ahol közös folyosón fekszik a polgármester irodája, illetve a helyi óvoda is. Körülbelül 20 kisgyerek már bent volt, ők hallották is a három lövést hallották, az óvónők az ablakokon keresztül menekítették ki mindegyiküket az épületből.

A támadót az egyik önkormányzati munkatárs fogta le a rendőrök érkezéséig-. Orbán sándor polgármestert a feje mellett a mellkasán találta el a gázfegyverből leadott lövés.