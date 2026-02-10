Akár 2027-re részleges uniós tagságot kaphat Ukrajna, Orbán Viktor ellenállása komoly fejtörést okoz Brüsszelben

Ukrajna;Orbán Viktor;Donald Trump;uniós csatlakozás;EU-tagság;béketárgyalások;

2026-02-10 14:45:00 CET

Éppen ezért többféle forgatókönyv van arra az esetre, miként lehet a magyar miniszterelnök ellenállását megtörni - ezek közt van például a szavazati jog megvonása is.

Az Európai Unió egy példátlan terven dolgozik, amelynek értelmében Ukrajna már 2027-ben részleges tagságot kaphatna - írja tíz uniós tisztviselőre és diplomatára hivatkozva a Politico.

A koncepció szerint Kijev már a teljes jogú tagsághoz szükséges reformok befejezése előtt beleszólást kapna az uniós döntéshozatalba, miközben a tagsággal járó teljes jogosultságok csak később lépnének életbe. Uniós és kijevi források szerint ez időt adna Ukrajnának a demokratikus intézmények, az igazságszolgáltatás és a politikai rendszer átalakításának lezárására, és csökkentené annak kockázatát, hogy az ország elveszti az EU-csatlakozásba vetett reményt, illetve eltávolodik a Nyugattól. Az elképzelést azonban akadályok nehezítik, mivel Orbán Viktor ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását.

A lap öt lépést azonosított a tagság felé vezető úton. Ezek közé tartozik Ukrajna felkészítése, a „könnyített tagság” intézményének kialakítása, valamint annak kivárása, amíg Orbán Viktor távozik a posztjáról. Az Európai Bizottság és több tagállam ezért nyomon követi a magyarországi áprilisi választást, miközben párhuzamosan olyan megoldásokat keres, amelyekkel megkerülhető lenne a magyar vétó. A Politicónak nyilatkozó tisztviselők nem számítanak arra, hogy a magyar miniszterelnök a választások előtt változtatna álláspontján. Egy magas rangú uniós diplomata szerint „ez kifejezetten személyes kérdés Orbán és Zelenszkij között”, amely már túlmutat a stratégiai vagy taktikai megfontolásokon.

Amennyiben Orbán Viktor vereséget szenved, az EU-ban abban bíznak, hogy a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter változtathat a magyar állásponton, mivel korábban népszavazást ígért a kérdésben. Ha azonban Orbán Viktort újraválasztják, előkerülhet a „Trump-kártya”. Európai vezetők szerint Donald Trump képes Orbán Viktor álláspontjának megváltoztatására. Az amerikai elnök szoros kapcsolatot ápol a magyar kormányfővel, és nem titkolja, hogy ő kívánja tető alá hozni az orosz-ukrán békemegállapodást. Egy húsz pontból álló béketervben Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása is szerepel, és abban bíznak, hogy Trump közvetlenül Budapestet is megkeresheti a megállapodás előmozdítása érdekében. Erre utalt Volodimir Zelenszkij is, amikor arról beszélt: a béketerv részeként az Egyesült Államok garanciát vállalna arra, hogy senki ne akadályozza a megállapodás elemeit. Felmerült az is, hogy Washington politikai együttműködést alakít ki európai partnerekkel Ukrajna csatlakozásának blokkolása ellen.

Ha ez sem vezet eredményre, az ötödik lépés a magyar szavazati jog felfüggesztése lehet. Az EU legerősebb politikai eszköze, a 7. cikkely alkalmazásával egy tagállam jogai - így az új tagok felvételéről szóló döntésekben való részvétel - is felfüggeszthetők.

Az Unió egyelőre nem készül erre, mert attól tartanak, hogy az az áprilisi választások előtt inkább Orbán Viktor kampányát erősítené. Ugyanakkor több európai fővárosban már mérlegelik, mekkora támogatás állna egy ilyen döntés mögött, ha a magyar miniszterelnököt újraválasztják, és továbbra is akadályozza az uniós döntéshozatalt. „Ez teljes mértékben benne van a pakliban” - fogalmazott egy diplomata.