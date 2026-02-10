Oroszország;Ukrajna;Donyeck;orosz támadás;Kelet-Ukrajna;orosz légicsapás;orosz-ukrán háború;

Korábbi katasztrófa felvétel Donyeckben, január 20-án.

Kelet-Ukrajnát támadták az oroszok, egy 11 éves kislány és az édesanyja is életét vesztette

A légicsapás következtében további 14-en megsérültek, köztük egy 7 éves kislány is.

Egy 11 éves kislány és édesanyja életét vesztette, további 14 ember pedig megsérült Ukrajna keleti részén, Donyeck régió ukránok által ellenőrzött területén egy orosz légitámadás következtében – közölte kedden a helyi kormányzó.

Az ukrán rendőrség tájékoztatása szerint az anya és a gyermek holttestét egy épület romjai alól emelték ki, írja a Reuters. Vadim Filaskin, a donyecki régió vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban emellett arról számolt be, hogy a Szlovjanszk város elleni támadásban egy 7 éves kislány is megsebesült. 

Szlovjanszk és a szomszédos Kramatorszk az úgynevezett „erődvárosok” közé tartoznak, amelyek a frontvonal közelében fekszenek, és gyakran célpontjai az orosz támadásoknak. Oroszország egyelőre nem kommentálta a keddi támadásról szóló híreket, de Moszkva a 2022 februárjában kezdődő ukrajnai invázió óta folyamatosan tagadja, hogy a civil lakosságot is célba vennék.

Mint arról beszámoltunk, február 8-ról 9-re virradóra Odesszát érte nagyszabású dróntámadás. A megelőző napon, február 7-én pedig Oroszország Ukrajna energetikai infrastruktúráját támadta, ami az ország nagy részében rendkívüli áramszünethez vezetett. 

