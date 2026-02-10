Oroszország;Ukrajna;Donyeck;orosz támadás;Kelet-Ukrajna;orosz légicsapás;orosz-ukrán háború;

2026-02-10 14:14:00 CET

Kelet-Ukrajnát támadták az oroszok, egy 11 éves kislány és az édesanyja is életét vesztette

A légicsapás következtében további 14-en megsérültek, köztük egy 7 éves kislány is.