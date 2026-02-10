Kelet-Ukrajnát támadták az oroszok, egy 11 éves kislány és az édesanyja is életét vesztette

Egy 11 éves kislány és édesanyja életét vesztette, további 14 ember pedig megsérült Ukrajna keleti részén, Donyeck régió ukránok által ellenőrzött területén egy orosz légitámadás következtében – közölte kedden a helyi kormányzó.
Az ukrán rendőrség tájékoztatása szerint az anya és a gyermek holttestét egy épület romjai alól emelték ki, írja a Reuters. Vadim Filaskin, a donyecki régió vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban emellett arról számolt be, hogy a Szlovjanszk város elleni támadásban egy 7 éves kislány is megsebesült.Drónokkal támadták az oroszok Odesszát, egy ember meghalt
Szlovjanszk és a szomszédos Kramatorszk az úgynevezett „erődvárosok” közé tartoznak, amelyek a frontvonal közelében fekszenek, és gyakran célpontjai az orosz támadásoknak. Oroszország egyelőre nem kommentálta a keddi támadásról szóló híreket, de Moszkva a 2022 februárjában kezdődő ukrajnai invázió óta folyamatosan tagadja, hogy a civil lakosságot is célba vennék.
Mint arról beszámoltunk, február 8-ról 9-re virradóra Odesszát érte nagyszabású dróntámadás. A megelőző napon, február 7-én pedig Oroszország Ukrajna energetikai infrastruktúráját támadta, ami az ország nagy részében rendkívüli áramszünethez vezetett.Ultimátumot adott az Egyesült Államok, hogy az oroszok és az ukránok júniusig vessenek véget a háborúnakNagyszabású támadást hajtott végre Oroszország Ukrajna energiahálózata ellen, az ukránok a lengyelektől kérnek segítséget a mínusz 19 fokos hideg előtt