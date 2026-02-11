„Bár megölték, Judit mindig itt van velem”

gyilkosság;Népszava;Podcast;Podcast;Darnózseli;

2026-02-11 05:45:00 CET

Miből lehet erőt gyűjteni akkor, amikor a tettest kétszer is felmenti a bíróság? A darnózseli gyilkosság áldozatának a testvére a Népszava mentális egészséggel foglalkozó podcastje, a Túlpörgetve friss adásában beszél erről.

Kovács Szilárd testvérét még 2014-ben brutálisan meggyilkolta a tőle válófélben lévő férje, földi maradványait megsemmisítette, alig találtak meg belőle valamit.

A darnózseli ügyként elhíresült történetnek nemcsak Kovács Judit az áldozata, hanem az egész családja is: gyermekei, szülei és testvére. Hogyan lehet egy ilyen tragédiát feldolgozni? Miből lehet erőt gyűjteni akkor, amikor a tettest kétszer is felmenti a bíróság? Szilárd belső munkájának, Indiának, világnézetének tudja be, hogy sem ő, sem a szülei nem mentek rá erre a borzalmas történetre, és végül igazságot tudtak szolgáltatni Juditnak.

Ennek részleteiről szól a Népszava mentális egészséggel foglalkozó podcastje, Herczeg Szonja újságíró és Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó közös műsora, a Túlpörgetve friss adása.