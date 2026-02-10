Titokzatos honlap jelent meg Radnai Márk nevével, a politikus lejárató akcióról beszél

lejáratás;Radnai Márk;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-10 18:08:00 CET

Állítólag hamarosan egy orgiáról készült felvétel jelenik meg, amin a Tisza Párt alelnöke és Magyar Péter is látható.

Kedden egy szándékosan titokzatos honlap jelent meg a radnaimark.hu címen, amely egy mennyezethez vagy felső sarokhoz rögzített kamerával készült fekete-fehér felvételen egy üres ágyat mutat, fölötte a „coming soon”, vagyis „hamarosan következik” felirattal - írja a 444.hu.

A portál szerint nem sokkal később a propagandamédiában olyan írások jelentek meg, amelyek szerint terjed egy állítás arról, hogy Radnai és Magyar Péter egy orgián vett részt, és a honlapon hamarosan közzéteendő felvétel ezt mutatja majd. A 444.hu-val a Tisza Párt alelnöke azt közölte, hogy az utóbbi időszakban többször költözött, a képen látható helyiség nem valamelyik lakása. Állítása szerint a szobát egyáltalán nem ismeri. Hozzátette, az elmúlt hónapokban hallott arról, hogy homoszexuális kapcsolattal próbálják összefüggésbe hozni, ugyanakkor nem homofób, ezért eddig nem kívánt reagálni. Szólt arról is, hogy bármilyen állítás jelenjen is meg, azt azonnal cáfolni tudja, mert nem volt olyan kapcsolata, amely bármilyen módon közügynek minősülne.

Radnai Márk szerint az akciót Magyar Péter partizános interjújának másnapi, kétéves évfordulójára időzítették. Elmondása szerint a honlap címét a közelmúltban - amikor jelölt lett Esztergomban - szerette volna levédetni, ekkor derült ki számára, hogy azt már megszerezték. A domainadatok alapján a radnaimark.hu címet egy magánszemély több mint egy éve, 2024. december 30-án vásárolta meg.