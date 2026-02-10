Szijjártó Péter hazugságokról beszél, a jegyzőkönyvek szerint tudtak a hatóságok a Samsung gyár súlyos szennyezéséről

Szijjártó Péter;hazugság;Göd;Samsung gyár;Pest Vármegyei Kormányhivatal;

2026-02-10 17:27:00 CET

A miniszter azt állította, hogy a Telex nem kereste meg a róla szóló cikk megjelenése előtt. Erről kiderült, hogy nem volt igaz.

Egyértelműen rögzítette a Pest Vármegyei Kormányhivatal, hogy a Samsung nem orvosolta a mérgezéseket kiváltó problémát, noha erre már két évvel korábban figyelmeztették - írja a Telex.

A portál birtokába került iratok között olyan jegyzőkönyvek is szerepelnek, amelyek tartalmazzák azt a légtérmérést is, amely extrém mértékű, a megengedett határértéket többszörösen meghaladó vegyianyag-koncentrációt mutatott ki. A vizsgálatot március 9-én végezték el a notching területen a 7-es és 8-as számú operátor munkakörnyezetében, ahol a kobalt koncentrációja a határérték 15,8-szorosát, a nikkelé pedig a 265,9-szeresét érte el. A levegőben jelen lévő szennyező anyagok együttes hatása összesen 275,4-szeres határérték-túllépést eredményezett.

Vannak olyan jegyzőkönyvek is, amelyek az előzőeknél is jelentősebb határérték-túllépéseket rögzítenek. Ezeket forrásvédelmi okokból nem hozták nyilvánosságra, azonban a portál szerint az anyagok az Alkotmányvédelmi Hivatal közvetítésével a kormányhoz is eljutottak, és azokról 2023 tavaszán egyeztetés is zajlott. Az iratokból világosan kiderül,

hogy a munkavédelmi hatóság tisztában volt a rendkívül súlyos, 275,4-szeres határérték-túllépéssel, ennek ellenére nem rendelte el a Samsung működésének felfüggesztését.

A munkavédelmi hatóságot irányító kormányhivatal kedden azt közölte, hogy a Samsung gyár működése nem jelentett környezeti kockázatot. A közlemény ugyanakkor nem tért ki arra, hogy a vállalat tevékenysége veszélyeztette-e a saját munkavállalóit, jóllehet ezt a megállapítást korábban maga a hatóság tette meg.

A dokumentumok szerint a 2021-ben indult, majd 2022-ben lezárt hatósági vizsgálat megállapította, hogy a gyár mixing részlegét már 2021 februárjában ellenőrizte egy külső cég, amely májusi szakvéleményében arra jutott, hogy a szűrőelemek 2,4 mikrométeres szemcseméretre alkalmasak, miközben a gyárban 0,3 mikrométeres por keletkezik. A Pest Vármegyei Kormányhivatal határozata szerint 2021 májusában a Wessling Hungary Kft. mérései a mixing és coating területeken több munkaállomáson és munkakörben is határérték feletti vegyianyag-koncentrációt mutattak ki. Ugyanebben az évben decemberben a Bálint Analitika Kft. vizsgálata szerint két munkásnál a nikkel koncentrációja a határérték 6-, illetve 20-szorosát érte el. A munkavédelmi hatóság álláspontja alapján ezek az eredmények azt igazolják, hogy a korábban feltárt hibákat a vállalat nem szüntette meg. Az ellenőrzések során összesen kilenc szabálytalanságot rögzítettek, amelyek 23 munkavállalót súlyosan veszélyeztettek, és kétszeres munkavédelmi normasértést valósítottak meg.

2022. szeptember 8-án a Samsung jelezte a munkavédelmi hatóságnak, hogy több munkavállalóját a megengedett határértéket meghaladó nikkelbelégzés érte. Az újabb vizsgálat során megállapították, hogy 2022 augusztusában a Bio-Kalibra Bt. mérései szerint a gyár több pontján 3-5-szörös határérték-túllépést mutattak ki nikkel és NMP esetében, ami 25 dolgozót érintett. Bár június és szeptember között karbantartást végeztek, annak eredményességét nem ellenőrizték, és szeptemberben, valamint októberben újabb mérgezésekről kaptak értesítést. 2023 elején a Samsung ismét arról tájékoztatta a hatóságot, hogy a mérések alapján több tucat munkavállalót tettek ki nagy mennyiségű mérgező és rákkeltő anyagnak. Egyes esetekben a nehézfémek koncentrációja a határértéket 39-, 40- vagy 56-szorosan haladta meg.

Szijjártó Péter azt állította, hogy a Telex nem kereste meg a témában: azonban a cikk írója január 21-én küldte el kérdéseit a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a cikk pedig hétfőn, vagyis február 9-én jelent meg.