Csúcsközelben az üzemanyagigények

2026-02-10 18:58:00 CET

Tavaly 1,9 százalékkal 6,6 milliárd literre nőtt a hazai üzemanyagfogyasztás – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minapi frissítéséből.

A szint az árstoppal mesterségesen feltornászott 2022-es közel 7 milliárd, illetve a tavaly is folytatódó visszaesést követően a valaha mért második legmagasabb. Ezen belül gázolajból 4,6 milliárd liter fogyott, ami 2,1 százalékos bővülés és 2021-2023 után a negyedik legtöbb, benzinből pedig 2,1 milliárd litert tankoltunk, amit 2022 mellett 2006-2008 értékei is megelőznek és ami másfél százalékos bővülés.

Amiként arról a nagy hazai olajcégeket képviselő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) január közepi jelentése alapján már beszámoltunk, a "márkásabb" láncok kútjai 2,4 és 1,6 milliárd literes értékei másfél és 0,8 – együtt 1,3 - százalékos bővülést jelentettek. Ezt az értéket a NAV által szintén vezetett összesített kútforgalomból levonva képet kaphatunk a „többiek” tavalyi évéről is. Eszerint a kis hazai kutak 1,2 milliárd liter gázolajat és félmilliárd liter benzint forgalmaztak, ami 2,9 és 2,4 – együtt 2,5 – százalékos bővülés.

Ez alapján megállapítható, hogy bár a mintegy kétezer hazai töltőállomás közel felét kitevő „márkátlan” kutak a „nagyoknál” tavaly is ütemesebben bővültek, utóbbiakhoz képest dízelből változatlanul körülbelül feleannyit, benzinből pedig harmadnyit forgalmaznak. Piaci részesedésük tizednyi elmozdulásokkal így három éve 30 százalék. Az érték 2021-ben 33 százalékon tetőzött, majd a 2022-es árstop alatt 25 százalékra zuhant. A lényegében csak gázolajból álló közvetlen nagykereskedelmi - például tömegközlekedési vagy honvédelmi - eladások tavaly 987 millió litert tettek ki, ami 3,3 százalékos ugrás és 18 éves csúcs.

Elsősorban a második félév során literenként 600 forint alatt maradó, így viszonylag kedvező üzemanyagárakkal indokolta az ismét felpörgő és így a második legmagasabb szintet elérő tavalyi fogyasztási adatokat lapunknak Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára.

A fő okokat az olaj világpiacában - a kínálatszűkítési lazításokban és a borús keresleti előrejelzésekben –, a forint erősödésében, valamint a a környező államok átlaga alatti és a Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt figyelmétől övezett tarifákban látja. A kis kutak hajszálnyi helyzetjavulását a kiegyensúlyozott üzemanyag-behozatali körülményekkel magyarázta. Ha maradnak a viszonylag kedvező tarifák, úgy idén is további bővülésre számít. Arra a felvetésünkre, hogy így miként teljesíthetők Magyarország uniós környezetvédelmi-energiahatékonysági vállalásai, a főtitkár leszögezte: a cél nem a közlekedés, hanem a gépjárműhasználatból fakadó környezetszennyezés mérséklése, ami szerinte változatlanul teljesíthető. Ezt támasztja alá, hogy az üzemanyagok biorészaránya idén - nagyon leegyszerűsítve - körülbelül egy százalékponttal 8,6 százalékra nőtt. Az elektromos autók kétségtelen térhódítása ugyanakkor változatlanul elmarad a korábbi várakozásoktól – jegyezte meg Grád Ottó.