„Te szemét tiszás, le fogunk vadászni” - Fenyegető levelet kapott Érd Tisza Sziget-tag önkormányzati képviselője

fenyegetés;Érd;

2026-02-10 19:48:00 CET

A történtek miatt azonnal rendőrségi feljelentést tett.

Újságokból kiollózott és összerakott betűkből álló névtelen fenyegető levélre bukkant postaládájában Érd önkormányzati képviselője, Csépán István - írja a hvg.hu.

Az ismeretlen által küldött papíron a „Tudjuk ki vagy, tudjuk hol élsz, te szemét tiszás, le fogunk vadászni” mondat olvasható.

A politikus a portálnak azt mondta, nem tudja, mi a komoly vagy sem ebben az országban, de gázpisztollyal lőttek rá egy polgármesterre a saját irodájában, őt pedig levadászással fenyegetik. Éppen ezért nem nyugodt és nem érzi magát jól a bőrében. Arról is beszélt, hogy Tisza Sziget-tagként csatlakozott az egyik érdi szervezethez, ugyanakkor információi szerint eddig kizárólag ő kapott fenyegetést a tagságon belül. Elmondása szerint letöltötte a Tisza alkalmazást is, és az ő személyes adatai is kiszivárogtak, másokéhoz hasonlóan.

Csépán István hozzátette, családja ugyanazon a címen él, ahová a fenyegető levelet kézbesítették, emiatt aggódik értük. A történtek miatt értesítette a rendőrséget is, valamint a polgármestert is tájékoztatta. Elmondása szerint igyekszik mindenkivel jó kapcsolatot fenntartani, nem tud olyan személyről, akivel konfliktusa lenne, ugyanakkor a történtek komoly félelmet keltettek benne. „Mi van, ha ez csak az első lépés, ki tudja, mi lesz következő? Hazafelé megtámadnak, elütnek vagy akár rám lőnek?” - tette fel a kérdést.

A fenyegetést közös közleményben ítélte el Csőzik László, Érd polgármestere, Szűcs Gábor alpolgármester, a Szövetség Érdért ügyvezetője és a Szövetség Érdért-frakció tagjai. Állásfoglalásuk szerint elfogadhatatlan és felháborító, ami történt, és bíznak a rendőrségben és kinyomozzák, mi áll a történtek hátterében. Mindemellett rendkívül aggasztónak tartják azokat az országos híreket, miszerint felheccelt emberek támadnak aktivistákra vagy éppen közéleti szereplőkre. Mindemellett támogatásukról biztosították Nagytevel polgármesterét is, akire hivatalában lőtt rá több alkalommal egy férfi kedd délelőtt.