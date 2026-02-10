Magyar Péter: Úgy tűnik, a Partizán-interjú második évfordulóján megindítják az eddig elképzelhetetlennek tartott „orosz típusú hadjáratot”

választás;lejáratás;szexvideó;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-10 19:05:00 CET

A Tisza Párt elnöke szerint régóta zsarolják és fenyegetik videófelvételekkel, lejáratással.

Egy olyan, titkosszolgálati eszközökkel rögzített és esetleg hamisított felvételt terveznek nyilvánosságra hozni a Tisza Párt elnökéről, amelyen akkori barátnőjével látható intim együttlét közben.

Erről maga az érintett írt egy kedd esti Facebook-posztban. Magyar Péter közölte: régóta zsarolnak és fenyegetnek videófelvételekkel, lejáratással, és úgy tűnik, a Partizán-interjú második évfordulóján megindítják az eddig elképzelhetetlennek tartott „orosz típusú hadjáratot”. Megjegyezte: sok újságírónak megküldtek ma egy linket, amelyen egy bekamerázott szoba látható.

Az ellenzéki politikus nem tudja, mit akarnak ezzel elérni, a „gödi halálgyárról és az Orbán-kormánynak abban játszott szerepéről való figyelemelterelésen kívül”. Ezt követően azzal folytatta, hogy „45 éves férfi vagyok, szoktam szexuális életet élni. Felnőtt korú partnerrel. Van három kiskorú gyerekem, akiket nyilván semmibe vesz ez az aljas »családbarát« hatalom.”

Ezt követően nyomatékosította: eddig sem és ezután sem fog engedni semmilyen zsarolásnak. Nem én loptam el 650 milliárdot a Nemzeti Bankból, nem én mentettem fel pedofil segítőket, nem én asszisztáltam több ezer állami gondozott gyermek tönkretételéhez és több tízezer honfitársunk egészségének megkárosításához sem - sorolta. Posztját azzal zárta: „kedves fideszes rettegők, hozzatok ki bátran mindent, hamisítsatok kedvetek szerint, én sem zsarolásoknak, sem fenyegetésnek nem fogok engedni. Sem a magyar politikai-gazdasági maffia, sem az őket támogató nemzetközi hálózat tagjainak. Magyarország nem eladó, nincs az az ár, amiért cserben hagynám honfitársaimat.”