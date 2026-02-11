Ha ló nincs

Benjamin Netanjahu;választási kampány;Marco Rubio;

2026-02-11 06:00:00 CET

Donald Trump ugyan nem utazik Budapestre Orbán Viktor kampányát erősíteni, de leghűségesebb fegyverhordozóira azért számíthat az európai szuverenisták koronázatlan királya. A Müncheni Biztonsági Konferencia és egy vasárnapi pozsonyi kitérő után hétfőn Marco Rubio amerikai külügyminiszter teszi tiszteletét a Karmelitában, „hogy megerősítse közös kétoldalú és regionális érdekeinket, beleértve a békefolyamatok iránti elkötelezettségünket a globális konfliktusok megoldásában, valamint az Egyesült Államok–Magyarország-energiapartnerség iránt” – adta hírül a kormánymédia.

Hogy mennyit tolhat Rubio jelenléte Orbán kampányának szekerén Donald Trump jelenlegi európai és magyarországi megítélése fényében, arról aligha vannak illúzióik a fideszes kampányguruknak. Nemet azonban nem mondhatnak, az ugyanis csak Brüsszelnek dukál. Mint ahogy arra sem, ha a téli olimpia milánói megnyitóján tízezrek által kifütyült amerikai alelnököt, J. D. Vance-t is Budapestre küldi a Fehér Ház fura ura.

Szövetségesek között nem ritka egymás személyes jelenléttel való megtámogatása a választások előtt, de Orbán Viktor kampányából épp annak a szövetségi rendszernek a képviselői hiányoznak fájóan, amelynek Magyarország is szerves része. Helyettük kapjuk a transzatlanti szövetséget kivégző, az Európai Uniót ellenségként kezelő Donald Trump küldöttjét, Rubiót, no és Benjamin Netanjahut. A háborús bűnökkel vádolt, a Nemzetközi Büntetőbíróság által körözött izraeli miniszterelnök a március 21-i budapesti CPAC Hungary magyar közpénzből fizetett amerikai republikánus hacacáréra érkezik. Netanjahu ugyanúgy kénytelen Trump minden kimondott és kimondatlan kívánságára azonnal ugrani, mint Orbán, kutya kötelességük személyes jelenlétükkel emelni a republikánus rendezvény fényét. Bár unortodox ez a szuverenizmus, nem lóg ki a Fidesz-imázsból – csak sárga és savanyú, mint a narancsuk.