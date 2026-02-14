Mojzes Ivrat: A csend hangjai

vers;megbocsátás;csend;

hányféle csend van?

és annak hányféle hangja?

a várakozásé, és a vágyakozásé,

a megszeppenésé, és a megrettenésé,

az elgondolkodásé, és az elvágyódásé,

a reményé, és a halálé.

és még hányféle?

ami bennünk lakik, és ami körülvesz,

amit kérünk, hogy magunk lehessünk,

és amit kapunk, hogy magunkra maradjunk,

és amit a némán kérdő tekintetre ad válaszul

elfordított fejünk ostorcsapása.



mert nincs harag, csak a bólintó közöny,

száj szélén apró rándulás,

szapora léptek, lehajtott fej,

igen, az élet megy tovább,

teendőink; ezer apró kényszer,

volt, hát volt,

de most már sietni kell.

egy gyors mosoly, hát szerbusz,

a kulcs elfordul,

önindító,

balra index,

besorolás,

(amott az őszi avarban

egy halott madár.

talán galamb.)

sajnálom,

meg nem állhatok,

bár lépésben, de mégis haladok,

még nem tudom, hová visz e sor,

csak azt, hogy ki megáll, halott,

hát megyek,

igazán

nagyon

sajnálom.