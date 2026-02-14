Sinka Zsófia: Saint-Louis

zene;vers;emlékezet;

2026-02-14 08:00:00 CET

Egy dob a szívem ütemre járok

felkelni enni inni

mosakodni aludni

kitörni hátrahagyni

feledni

mennyi napot bír még a szívem

nem tudja azt nem vettem híreket

ma sem a piacon és nem hallom jöttét

annak akinek cipőjét este

kikészítettem és fényesre

pucoltam mert régen így láttam egy dián

miután a karmester levonult a színről

leeresztett kezében még visszhangot vert

a zongora ahogy sírt a hangok felett

tán igaz se volt az se hisz éjszaka

álmodban világosodsz meg

hazudják isszák kántálják

többé el nem lopják

egy zenekari árok vagyok

ritmusra fejlődöm és halódom

nélküled nincsen puszta erdő láp

mocsár de vagyok én virág

ahogy ütemre szóródom

táncolni teli torokból énekelni

ordítottál már le mások fejéről

vagy én kallódom egy hangba zárva

ahogy a gitár zengi még az utolsó akkordot

az énekes mellett amikor vége az estnek

és menni kéne de maradnál is

és a füledben visszhangzik húrja

testen kívüli a keretem kinőttem

mondd merre jársz bevásároltál talán

előre válogattad emlékeink és visszafele haladunk

egy régi keringő ütemére

testem egyedül pendül

nincs ki felkérje dúdolja hahotázza kísérje

azt az ütemet ami egyre vagyok

rezgek egy frekvencián halhatatlan

nem tér vissza az éterből

hallgat rádió tévé jeladó

nincs rezonancia a fizika megakad

azt mondják ennyi jut az embernek

végül ülöm tovább napom a kávézó teraszán

ahol reméltem láthatlak

jobb lett volna így mint lettél végül

megkérdezve hogy Saint-Louisban merre tegyelek ki?