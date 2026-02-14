Száraz Pál: A kis trónörökös

Csodálatos ruhákba öltöztették a kis herceget, a vállára bíborszínű köpenykét adtak, a szőke fejecskéjére kócsagtollas aranyszínű kalapocskát tettek, drága üveghintóba ültették, amelyet nyolc fehér ló húzott, s oldalt, jobbról és balról négy-négy ragyogó öltözetű lovas kísért, és elvitték az ünnepségére, melyet azért rendeztek, mert királyi apja seregei legyőzték az ellenséges hadat, mely a köztársaságot akarta kikiáltani.
A kis herceg nem tudta még, hogy mi az a köztársaság, de úgy sejtette: rossz és csúnya dolog lehet, mert sokszor árnyékba borította a gond az apja homlokát, ha róla beszélt az ország főembereivel és az udvari méltóságokkal, és az édesanyját is látta már sírni, mikor meghallotta, hogy emberek vannak az országban, akik a köztársaságot, azt a csúf és ismeretlen dolgot akarják. A kis herceg csak azt tudta, hogy a köztársaság gondot okoz az édesapjának és szomorúságot az édesanyjának és ezért gondolta, hogy rossz lehet, azért gyűlölte, mert mióta róla beszéltek, azóta kevesebbet játszott vele az édesapja, sőt voltak napok, amikor egyetlen mesét sem mondott el neki a tündérkirályfiról. Ó, a tündérkirályfit hogy szerette volna megismerni! És most azt sem tudja, mi lett vele, mert ez a szó: köztársaság, megölte a meséket. Ó, hogy gyűlölte a kis herceg a köztársaságot, amelyet valami rettenetes sárkánynak képzelt, s mely az ő pici szívét is megfélemlítette, mikor sírni látta édesanyját, aki pedig mindig olyan méltóságteljes volt az emberek előtt.
Idő múltával azonban az édesapja rosszkedve és az édesanyja szomorúsága tovatűnt. A kis herceg ismét hallgatta a meséket, és pici szíve ujjongott, mikor a tündérkirályfi az oroszlánfejű sárkányt is megölte. Bejelentették azután, hogy nagy ünnepséget rendeznek annak örömére, hogy legyőzték a köztársaságiakat.
A kis herceg kacagott örömében, és összeütögette pici fehér kacsóit, mikor felöltöztették az aranyszálakkal átszőtt ruhákba, és beültették a ragyogó üveghintóba. Örült a sok embernek, aki sorfalat állt az úton, a katonáknak, akik zöld lombokkal díszítették fel a csákójukat, ám legjobban a lovak tetszettek a kis hercegnek, s az egész úton könyörgött az udvarhölgynek, aki mellette ült, hogy adjon egy darab cukrot, mert oda akarta adni annak a szép fehér paripának, mely a hintó mellett ügetett. A kis királyfi feléje nyújtotta kezecskéjét, a ló odafordította a fejét, nyerített, és a kis herceg kacagott. Az emberek éljenezték, kiabáltak, kendőket és apró lobogókat lengettek feléje, de a kis herceg csak a fehér paripát nézte, és az egész úton kedveskedő szavakkal becézte.
Kinn a nagy téren, ahol az ünnepséget tartották, a kis herceget odaengedték felséges szüleihez a bíborkárpitú nagy páholyba, melyben pompás virágok kábító illatot ontottak, és körülötte az ország első emberei helyezkedtek el ragyogó ruhákban: aranyos, gyémántos rendjelekkel a férfiak és suhogó selyemruhákban, tündöklő ékszerekkel a nők. A kis herceg sokat gyönyörködött a megszámlálhatatlan katonákban, kik harsogó vidám zeneszóra masíroztak el előttük, és mikor odaértek, feléjük fordították arcukat, és talpukat keményen a földhöz verték.
Az édesapja vakítóan fényes ruhában állt mellette, és kezét a sapkájához emelve tisztelgett a katonáknak. Csillogó ruhájú, aranyzsinórzatú tábornokok és marsallok vették körül a királyt, és a kis herceg büszke volt az édesapjára, hogy az ő kedvéért ilyen fényes mulatságot rendeztek. Lent még mindig vonultak a katonák. Most lovasok jöttek kivont karddal, mit egyszerre felemeltek előttük és a magasba nyújtották, hogy csak úgy szikrázott rajtuk a napfény; a lovak büszkén táncoltak, és a zene fáradhatatlanul harsogott, zúgott, ünnepélyesen és mégis vidáman. Ismét más lovasok vonultak el hosszú lándzsákkal, melyeknek helyén apró, színes zászlók vidáman lobogtak a szélben. Majd tüzérek következtek megszámlálhatatlan ágyúval. Dübörgött a föld, a zene is mintha elnémult volna. Azután csodálatos szép fehér ruházatú, aranyos zsinórzatú testőrök jöttek, élükön a parancsnokukkal, kinek a szivárvány színeiben ragyogó tollak voltak a csákóján. Olyan csodálatos volt az a csákó a tollakkal, melyek izzópirosat, meleg narancsszínt, égszínű kéket és csillogó zöldet játszottak a napfényben, hogy a herceg kinyújtotta utána a karját, és hangosan felkiáltott:
– Azt a sapkát akarom…
Felséges édesanyja mosolyogva fogta le a kezét, a király is mosolygott, s a körülállók is meleg pillantással néztek rá, de a kicsi herceg, kétségbeesve, hogy elveszíti szem elől azt a gyönyörű tollú embert, még egyszer és most már akaratosan, követelően felkiáltott:
– Akarom azt a sapkát…
Majd durcás hangon ismételte, végül sírva fakadt:
– Adjátok nekem azt a sapkát! Én játszani akarok vele, én fel akarom tenni a fejemre…
De a katonák továbbmentek, és a szivárványt játszó tollak is eltűntek. A kis herceg hangosan és makacs akaratossággal sírt, hiába vigasztalták, kedveskedtek. Végre a királyné szigorúan rászólt; a király is feléje fordult, és bosszúsan nézett rá, ám a kis herceggel nem lehetett bírni. Otthon aztán szigorúan megdorgálta az édesanyja, de felséges apja nem elégedett meg ezzel, hanem büntetésül bezárta a szobájába, és ráparancsolt, hogy nyugodtan maradjon.
A kis herceg egyedül maradt a képeskönyvei és játékai között. Ó, hogy gyűlölte most ezeket! Összevissza hányta, dobálta őket. Az ajtóhoz futott, és dörömbölni kezdett. De nem nyitotta ki senki, és a szegény kis herceg sírva fakadt. Az ablakon beragyogott az aranyos napfény, és ő szeretett volna lent játszadozni a parkban, a csobogó márvány szökőkút körül, tarka pillét kergetni a virágágyak között. A madarak édesen daloltak a fákon, pajkos füttyszóval hívták a kis herceget, és ő csak dörömbölt, pici lábával hiába rugdosta az ajtót, végül is keserves zokogással a szőnyegre borult. Ó, hogy haragudott mindenkire, milyen szerencsétlennek érezte magát! Dühében széttépte a Paprika Jancsi rongybabáját, és rálépett az ólomkatonákra; azt hitte, erre már kinyílik az ajtó. De nem! Kiabálni kezdett, hogy meghal… Gondolta: erre csak kinyitják! De az ajtó nem nyílott ki, és a herceg most nagy keserűséget érzett a szülei iránt is. Haragudott rájuk kegyetlenségükért, és valahogyan nagy fájdalmat akart nekik okozni. Szeretett volna meghalni, rögtön, hogy sirassák, szenvedjenek és hogy megbánják, hogy megbüntették. Tűnődött, hogyan szerezhet a szüleinek keserűséget…
Hirtelen felugrott a puha szőnyegről, az ajtóhoz rohant, és ökölbe szorította pici kezét, dörömbölni kezdett:
– Köztársaság… köztársaság… – kiáltotta torkaszakadtából –, itt a köztársaság, éljen a köztársaság… köz-tár-sa-ság…
Várt egy pillanatig, és lélegzetét visszafojtva hallgatódzott, aztán újult erővel, teli tüdővel megint kiabálni kezdett:
– Köztársaság… éljen a köztársaság!…
Ám semmi nem mozdult.
A kis királyfi megijedt, most először érezte a bizonytalanságot, pici szívét félelemmel és nyugtalanító zavarral töltötte el az élet, amelyben, íme, semmi sem állandó. A szegény kis herceg most először eszmélt rá a mulandóságra, lelkében zavarosan megérezte, hogy semmi sem örök, talán csak a fájdalom az, mely pici szívét is elszorította e pillanatban. A kis herceg csak azt látta, hogy ami eddig felforgatta a palota nyugalmas rendjét és ijedt félelmet árasztva szárnyalt keresztül-kasul a fényes termeken, az most egy ajtót sem tud kinyitni, bármilyen hangosan kiáltja is a palota süket csendjébe.
Odakinn forrón zuhogott alá az arany napsugár, tarka pillék kergetőztek a virágok körül, édesen daloltak a madarak, minden hívta, csábította a szőke fürtű rabot, a nyitott ablakon a fűszeres élet ömlött be, de a kis herceg szívében rettentő fájdalom hasított mély barázdát, lelkében keserű ráncot húzott az első csalódás, s érezte, hogy sohasem lesz többé boldog, mert ennek az órának szenvedését sohasem tudja elfelejteni. Az arany napsugár, a tarka pillék, a csacsogó madarak, a gondtalan élet tiszta örömei mind meghaltak ebben a pillanatban, és e rettentő veszteségre a kis királyfi keserves zokogással omlott a szoba puha szőnyegére…
Szőke fejecskéje mellett ott feküdt a széttépett Paprika Jancsi. Torz arca mozdulatlanul bámult, festett képéből azonban részvéttel meredtek ki szemei, s mintha azt mondták volna a kis hercegnek: „Szegény kis herceg… szegény kis trónörökös… hát te is…”