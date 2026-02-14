Vörös István: Közép-európai féligmondó

Közép-Európa;vers;

2026-02-14 08:00:00 CET

Kisebb és szebb

itt a lélek

tényleg.



Nagyobb és rút

minden, nincs út –

ám jut



káros város-

utálat most.

Elmos



árvízként, és

visszalépés,

sértés



az a kis jó.

Erre nincs szó.

Tiltó?

Téltől, széltől

az egészből,

fényből



és árnyékból

a majré szól.

Rászáll



az utálat,

ez az állat.

S várat.



Nézd madárnak!

Föntről láthat

ágat,



de eget nem.

Így megértem.

Vétlen

abban, hogy nincs

sehol semmim.

Ez rím?



Vagy inkább rom?

Mit az álom

elnyom,



kitalálom,

táncként bálon

járom.



És panaszként

mondom önként,

büszkén.



Kisebb és szebb

itt a lélek

tényleg.

Ha nem félek,

majd meséllek

téged.



De rettegni

inkább testi

semmi,



mint lélekkín.

Így élek kint,

még mint



űrből hullott,

ide züllött

csillag.