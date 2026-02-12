Párttalan háború

Oroszország;Orbán Viktor;

2026-02-12 06:00:00 CET

Magyarország háborúban áll Oroszországgal, pont úgy, ahogy a kontinens és az EU országainak a zöme. Vagy Magyarország négy éve a béke útját járja- ahogy erről a gödi kismamák védőszentje és a helyi onkológusok jövendő munkaadója Szijjártó Péter beszélt – viszont akkor az EU, Brüsszel, is a béke útját járja pont ugyanúgy.

Olyan opció, hogy az EU -ban csak Magyarország (meg egy kicsit Szlovákia) a béke pártja, míg mindenki más háborúpárti, nos ilyen a valóságban nincs.

Legkevésbé éppen orosz szemmel nézve.

Érdemes megismerkedni a „háború” orosz definíciójával.

Erről leginkább közismerten a putyin legrégebbi veteránjaként momentán az ukrajnai pusztítást menedzselő Valerij Geraszimov írt 2013-ban katonai szakmai folyóiratban. A „Geraszimov-doktrína” néven elhíresült tézisköteg szerint a modernitás világában a háború és béke között elmosódnak a határok, a modern háború nem hadüzenettel, hanem dezinformációval, gazdasági nyomásgyakorlással, felforgatással, majd szabotázsakciókkal kezdődik.

Ezt, a nyugati szaknyelven „phase zero”-nak nevezett háborús szakaszt már jó ideje elindította az Orosz Föderáció az EU ellen. Ebben a harcban az EU-ban tendenciózusan Kreml-forgatókönyvek mentén felforgató Orbán-klikk az orosz haderő részeként üzemel. A „békepártiság” lényege az Orbán-klikk és Oroszország szimbiózisa: Orbánék ott fúrják az EU-t, ahol csak tudják, mivel a hatvanpusztai maharadzsa félfeudális kegyencrendszere testidegen az EU szövetében, Putyin számára pedig ez előkészíti a terepet további, előrehaladottabb, akár fegyveres agresszióra.

Putyinék szemszögéből az Ukrajnának energiát adó, ukrán katonáknak egészségügyi szolgáltatást nyújtó, területén amerikai fegyvereket állomásoztató, átengedő Magyarország pont úgy háborúpárti, mint mondjuk a fegyvervásárlásokat finanszírozó Hollandia, Franciaország vagy éppen Lengyelország.

Putyinék terminológiájában legfeljebb Orbán és sleppje számít esetleg „békepártnak”, ami praktikusan annyit tesz, hogy Orbán, Szijjártó és családja közvetlen haveri köre a fideszes slepp mint orosz kollaboráns más besorolás alá esik, mint Magyarország többi lakosa.

És még ez sem teljesen biztos. Az oroszoknak való ügynökösködés többszörösen hálátlan szakma: a művelője nemcsak hazáját árulja el de saját magát is.

Ahogy Sztálinnál nagyobb kommunistairtó nem volt a történelemben, úgy a modern orosz elit is az európaiság tolsztoji póza mögött a valóságban egy viking és mongol hagyományokra épülő ázsiai despotizmus katonaállami arisztokráciája, amely az emberekben csak birodalmi vagyonelemet, bármikor leselejtezhető munkaeszközt lát.

Ugyanakkor Magyarország egésze az orosz hadi gondolkodásban geopolitikailag a nyugat azaz az ellenség része.

Az orosz műveleti tervezők praktikus népek. Pontosan tudják az orbáni klikk megbízhatatlan, továbbá azt is tudják, hogy a NER rezsim valójában ingatag.

Paradox, de a Kreml-ben sokkal jobban tudják mint itt a fideszesek, hogy az Orbán trojka Kreml körüli talpnyalása csak egy múló jelenség lesz, Magyarország pedig Európához tartozik.